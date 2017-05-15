Гройсман попросив президента Ізраїлю сприяти визнанню Голодомору геноцидом

Трагедії Голодомору та Голокосту – споріднені, заявив Гройсман під час офіційного візиту до Ізраїлю.

Гройсман знову поставив перед керівництвом Ізраїлю питання Голодомору

Визнання Ізраїлеммає надзвичайно важливе значення для українського суспільства та двосторонніх відносин загалом. На цьому прем'єр-міністр Володимир Гройсман наголосив під час зустрічі з президентом ІзраїлюРеувеном Рівлином.

Прем'єр-міністр звернув увагу президента Ізраїлю на трагедію, яка спіткала український народ у минулому сторіччі - трагедію Голодомору. Він закликав ізраїльську сторону до поглибленого вивчення цього питання, що зробить можливим визнання цієї трагедії актом геноциду українського народу.

"Якщо подивимося у глибину проблеми, то побачимо, що голод, який був штучно створений тим режимом, не вибирав національність. У сучасному світі маємо виявити усі трагедії, дати їм оцінку, зробити висновки для майбутніх поколінь", - наголосив прем'єр-міністр.

Він підкреслив, що трагедії Голодомору та Голокосту – споріднені, тому що політичні злочинні режими не були обмежені у можливості вбивати невинних людей.

Напередодні Гройсман обіцяв, що окремою темою розмови з керівництвом Ізраїлю буде питання визнання Голодомору геноцидом українського народу, що вже раніше обговорювалося із президентом Ізраїлю Реувеном Рівлином під час його перебування в Україні у листопаді 2016 року та у вересні 2016 року під час зустрічі зі спікером Кнесету Держави Ізраїль Юелем Едельштейном.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", три чверті громадян України (72%) згодні з твердженням, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом українського народу, не погодилися з цим 14%, не визначились – 14%. Серед респондентів, рідна мова українська, 83% вважають Голодомор геноцидом, в той час як серед тих, хто вважає рідною російську, – 47%.