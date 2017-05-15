Гройсман попросив президента Ізраїлю сприяти визнанню Голодомору геноцидом

Трагедії Голодомору та Голокосту – споріднені, заявив Гройсман під час офіційного візиту до Ізраїлю.
Прем'єр-міністр звернув увагу президента Ізраїлю на трагедію, яка спіткала український народ у минулому сторіччі - трагедію Голодомору. Він закликав ізраїльську сторону до поглибленого вивчення цього питання, що зробить можливим визнання цієї трагедії актом геноциду українського народу.
"Якщо подивимося у глибину проблеми, то побачимо, що голод, який був штучно створений тим режимом, не вибирав національність. У сучасному світі маємо виявити усі трагедії, дати їм оцінку, зробити висновки для майбутніх поколінь", - наголосив прем'єр-міністр.
Він підкреслив, що трагедії Голодомору та Голокосту – споріднені, тому що політичні злочинні режими не були обмежені у можливості вбивати невинних людей.
Напередодні Гройсман обіцяв, що окремою темою розмови з керівництвом Ізраїлю буде питання визнання Голодомору геноцидом українського народу, що вже раніше обговорювалося із президентом Ізраїлю Реувеном Рівлином під час його перебування в Україні у листопаді 2016 року та у вересні 2016 року під час зустрічі зі спікером Кнесету Держави Ізраїль Юелем Едельштейном.
За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", три чверті громадян України (72%) згодні з твердженням, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом українського народу, не погодилися з цим 14%, не визначились – 14%. Серед респондентів, рідна мова українська, 83% вважають Голодомор геноцидом, в той час як серед тих, хто вважає рідною російську, – 47%.DT.UA