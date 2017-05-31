Гройсман пообіцяв вступ в ЄС в середньостроковій перспективі

Слідом за ратифікацією Угоди про асоціацію з ЄС українська влада хоче прискорити євроінтеграцію.

Гройсман глибоко вірить, що його дії на посаді прем'єра наближають Україну до ЄС, а не навпаки Урядовий портал

Прем'єр-міністр і Володимир Гройсман переконаний, що Україна невдовзі зможе вступити до Європейського Союзу.

"Нам потрібно багато докласти зусиль, але я глибоко вірю в те, що Україна може в найближчій, середньостроковій перспективі стати повноцінним членом Європейського Союзу", - сказав він на засіданні уряду.

Прем'єр нагадав, що 30 травня Сенат Нідерландів проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, фактично завершивши процес ратифікації Угоди.

"Врешті-решт в цьому місяці буквально там десять днів буде зруйнований мур, який відділяв Україну від Європейського Союзу, я маю на увазі запроваджений повноцінний безвізовий режим", - сказав Гройсман.

30 травня Сенат Нідерландів проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Тепер ратифікаційні грамоти повинен підписати король Нідерландів, після чого їх передадуть в Брюссель.

Після цього ЄС повинен завершити всі процедури щодо укладення Угоди та здати на зберігання документи про ратифікацію. Ця Угода набирає чинності в перший день другого місяця, що настає після дати здачі на зберігання останньої ратифікаційної грамоти або останнього документа про затвердження.

За даними опитування КМІС, у лютому 2017 близько 77% громадян України прийшли б на референдум про вступ до ЄС, і подані голоси розподілилися б таким чином: за вступ до ЄС - 64% голосів, проти - 36%.