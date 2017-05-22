ГПУ просить суд про заочне засудження Азарова

Луценко повідомив про передачу відповідного клопотання до Печерського суду.

Азарова хочуть судити в заочному режимі

Генеральна прокуратура України направила до суду клопотання про дозвіл заочної форми засудження колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова. Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про передачу відповідного клопотання до Печерського суду.

Нагадаємо, що Оболонський районний суд Києва ухвалив рішення продовжити підготовче засідання по справі про звинувачення побіжного екс-президента України Віктора

Ранее сообщалось, что Оболонский райсуд Киева разрешил защите бывшего президента-беглеца Виктора Януковича организовать видеоконференцию для участия их подзащитного в судебно процессе и объявил перерыв до 18 мая.

Напомним, во время судебного заседания 28 ноября по делу "беркутовцев", подозреваемых в убийствах участников Революции Достоинства, генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Бежавший на Россию Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.