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ГПУ просить суд про заочне засудження Азарова

22 травня в 10:48

Луценко повідомив про передачу відповідного клопотання до Печерського суду.

Николай Азаров
Азарова хочуть судити в заочному режимі
Генеральна прокуратура України направила до суду клопотання про дозвіл заочної форми засудження колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова. Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про передачу відповідного клопотання до Печерського суду.

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Нагадаємо, що Оболонський районний суд Києва ухвалив рішення продовжити підготовче засідання по справі про звинувачення побіжного екс-президента України Віктора Януковича в державній зраді 29 травня.

Ранее сообщалось, что Оболонский райсуд Киева разрешил защите бывшего президента-беглеца Виктора Януковича организовать видеоконференцию для участия их подзащитного в судебно процессе и объявил перерыв до 18 мая.

Напомним, во время судебного заседания 28 ноября по делу "беркутовцев", подозреваемых в убийствах участников Революции Достоинства, генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Бежавший на Россию Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги суд клопотання Луценко генпрокурор Азаров
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