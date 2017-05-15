Топ Новини
<
>

Глави МЗС країн ЄС підтримують продовження санкцій проти Росії – Клімкін

15 травня в 14:02

Міністр закордонних справ України назвав зустріч з європейськими колегами "дуже змістовною".

санкции Россия
У ЄС підтримують продовження санкцій проти Росії
joinfo.ua
Міністри закордонних справ країн Європейського союзу, які брали участь у зустрічі в форматі "групи друзів України" у Брюсселі, підтримали необхідність подальшого санкційного тиску на РФ у зв'язку з її агресією проти України. Про це за підсумками зустрічі заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Всі міністри, які були присутні на зустрічі, чітко підтримали необхідність послідовного тиску на Росію і, звичайно, продовження санкцій", – цитує слова міністра "Укрінформ".

Клімкін також зазначив, що зустріч з колегами з ЄС була дуже змістовною і підтвердила беззастережну підтримку України в Європейському співтоваристві.

"Ми також говорили про те, яким чином повинні відреагувати на дії Росії в окупованому Донбасі, на погіршення ситуації безпеки, на загибель громадян", - зазначив глава зовнішньополітичного відомства.

Читайте також: Жителі Росії переконані у шкодочинності путінських контрсанкций для Заходу

Раніше Президент України Петро Порошенко висловив надію на те, що Євросоюз і країни G7 у червні продовжать санкції проти Росії. Президент підкреслив, що для Європи не може бути безпечного майбутнього без спокою на кордоні України з Росією, без глобального впливу на Москву з метою примусити її до миру.

За матеріалами: Укрінформ
Читайте також
Теги Україна Росія санкції
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.47
EUR 28.79
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ