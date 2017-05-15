Глави МЗС країн ЄС підтримують продовження санкцій проти Росії – Клімкін

Міністр закордонних справ України назвав зустріч з європейськими колегами "дуже змістовною".
"Всі міністри, які були присутні на зустрічі, чітко підтримали необхідність послідовного тиску на Росію і, звичайно, продовження санкцій", – цитує слова міністра "Укрінформ".
Клімкін також зазначив, що зустріч з колегами з ЄС була дуже змістовною і підтвердила беззастережну підтримку України в Європейському співтоваристві.
"Ми також говорили про те, яким чином повинні відреагувати на дії Росії в окупованому Донбасі, на погіршення ситуації безпеки, на загибель громадян", - зазначив глава зовнішньополітичного відомства.
Раніше Президент України Петро Порошенко висловив надію на те, що Євросоюз і країни G7 у червні продовжать санкції проти Росії. Президент підкреслив, що для Європи не може бути безпечного майбутнього без спокою на кордоні України з Росією, без глобального впливу на Москву з метою примусити її до миру.Укрінформ