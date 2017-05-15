Глави МЗС країн ЄС підтримують продовження санкцій проти Росії – Клімкін

Міністр закордонних справ України назвав зустріч з європейськими колегами "дуже змістовною".

У ЄС підтримують продовження санкцій проти Росії joinfo.ua

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу, які брали участь у зустрічі в форматі "" у Брюсселі, підтримали необхідність подальшого санкційного тиску на РФ у зв'язку з її агресією проти України. Про це за підсумками зустрічі заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Всі міністри, які були присутні на зустрічі, чітко підтримали необхідність послідовного тиску на Росію і, звичайно, продовження санкцій", – цитує слова міністра "Укрінформ".

Клімкін також зазначив, що зустріч з колегами з ЄС була дуже змістовною і підтвердила беззастережну підтримку України в Європейському співтоваристві.

"Ми також говорили про те, яким чином повинні відреагувати на дії Росії в окупованому Донбасі, на погіршення ситуації безпеки, на загибель громадян", - зазначив глава зовнішньополітичного відомства.

Раніше Президент України Петро Порошенко висловив надію на те, що Євросоюз і країни G7 у червні продовжать санкції проти Росії. Президент підкреслив, що для Європи не може бути безпечного майбутнього без спокою на кордоні України з Росією, без глобального впливу на Москву з метою примусити її до миру.