Глава Єврокомісії пообіцяв Україні місце в Європі

Жан-Клод Юнкер сподівається на завершення ратифікації Угоди про асоціацію з Україною протягом місяця.

Жан-Клод Юнкер: Місце України – в Європі © European Council

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер привітав рішення Сенату Нідерландів про ратифікацію Угоди про асоціацію між Європейський Союзом та Україною.

"Сьогоднішнє голосування в Сенаті Нідерландів – це важливий сигнал від Нідерландів та всього Європейського Союзу до наших українських друзів: місце України – в Європі. Майбутнє України – з Європою", - йдеться в заяві, яку оприлюднило представництво ЄС в Україні.

Юнкер висловив вдячність уряду Нідерландів та керівництву інших сторін за їхні зусилля задля позитивного завершення процесу ратифікації Угоди.

"Ми вже на завершальному етапі. Наша Угода про асоціацію, включаючи частину щодо глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі, ще на один крок ближче до ратифікації. Я б хотів, щоб цей процес завершився швидко, до початку саміту ЄС-Україна, який заплановано на липень", - додав він.

Глава Єврокомісії запевнив в відданості партнерству з народом України, "який став одним з найближчих та найбільш цінних для нас".

"Угода про асоціацію вже привела до зростання торгівлі між нами та покращення матеріального стану підприємців. Вона допомогла розпочати та зміцнити безліч реформ в Україні, а також створила нові можливості як для громадян Європейського Союзу, так і для громадян України", - наголосив він.

30 травня Сенат Нідерландів проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Тепер ратифікаційні грамоти повинен підписати король Нідерландів, після чого їх передадуть в Брюссель.

Після цього ЄС повинен завершити всі процедури щодо укладення Угоди та здати на зберігання документи про ратифікацію. Ця Угода набирає чинності в перший день другого місяця, що настає після дати здачі на зберігання останньої ратифікаційної грамоти або останнього документа про затвердження.

За даними опитування КМІС, у лютому 2017 близько 77% громадян України прийшли б на референдум про вступ до ЄС, і подані голоси розподілилися б таким чином: за вступ до ЄС - 64% голосів, проти - 36%.