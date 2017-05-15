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Глава фракції БПП щиро вірить в швидке оновлення складу ЦВК

15 травня в 13:01

Майже всіх членів ЦВК необхідно було звільнити ще три роки тому. У президентській фракції продовжують вірити, що це відбудеться.

Артур Герасимов
Стало відомо, у що вірить Артур Герасимов
prportal.com.ua
Щодо питання оновлення складу Центральної виборчої комісії ведуться серйозні консультації, повідомив голова фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді Артур Герасимов.

"Стосовно вашого питання про ЦВК. Я можу підтвердити, що зараз йдуть дуже серйозні консультації, і я щиро вірю, що найближчим часом ми вийдемо на рішення", - сказав він на брифінгу.

Нагадаємо, що семирічний термін повноважень 12 з 15 членів ЦВК закінчився ще 1 червня 2014 року, але склад комісії не оновлено до цих пір.

Про ЦВК на 6-й хвилині:

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Як писала своїй статті для DT.UA координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, "на тлі врученого детективами НАБУ повідомлення про підозру чинному главі комісії Михайлу Охендовському бездіяльність парламенту і неактивність президента заганятимуть в глухий кут інституційну підготовку доленосних для України виборів 2019 року".

Детальніше про оновлення ЦВК читайте у матеріалі Ольги Айвазовської "ЦВК: contra spem spero" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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