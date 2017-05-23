Геращенко виступила за заборону в Україні сайтів ОРДЛО

Інформаційні ресурси бойовиків усе ще вільно працюють в Україні.

Перший віце-спікер Ради закликала заборонити в Україні сайти бойовиків Digital Report

Рада національної безпеки і оборони має розглянути питання введення в Україні заборони на доступ користувачів до інформаційних ресурсів, підконтрольним бойовикам "ЛНР" та "ДНР", вважає Перший віце-спікер, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

"У контексті боротьби за уми дуже важлива інформаційна політика... У мене є велике питання: чому сепаратистські сайти вільно працюють в Україні? У нас журналісти на них посилаються...", – цитують "Українські новини" заяву Геращенко на конференції "Реінтеграція Донбасу в умовах гібридної війни".

"Звичайно, є питання до РНБО, чому це питання не розглядали під час очевидно правильної дискусії про російських сайтах ... Очевидно, ми будемо направляти відповідні запити від народних депутатів до РНБО, профільному міністерству", – зазначила вона.

Геращенко також зазначила, що крім інформаційної політики для реінтеграції окупованих територій вкрай важливі питання безпеки та гуманітарної політики.

Президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна", а також багато інших відомих російських компаній.

Документ фактично забороняє в Україні діяльність російських інтернет-сервісів, а також найбільших російськомовних соцмереж – "ВКонтакте" та "Однокласники". Заборона буде діяти протягом трьох років.