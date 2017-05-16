Геращенко назвав причину обшуків у "демальянсівця" Черкасенка

Поліція вилучила у члена правління "Демаляьнса" комп'ютерну техніку та мобільні пристрої.

Член правління "Демальянсу" знаходиться в процесуальному статусі свідка Світлана Залищук / Facebook

Поліція провела обшук у члена правління політичної партіїМаксима Черкасенка в рамках кримінального провадження про несанкціоноване втручання в роботу системи електронних аукціонів СЕТАМ, через яку реалізується арештоване майно.

Як повідомив народний депутат від "Народного фронту", радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, слідство встановило факт несанкціонованого проникнення в систему з IP-адреси Черкасенка.

"Сисадміни системи СЕТАМ помітили дивні несанкціоновані дії навколо окремих лотів, що виставлені на аукціон земельних ділянок у Київській області, квартир, автомобілів... У ході розслідування були встановлені адреси електронної пошти, логіни, паролі, IP-адреси та інші докази незаконного проникнення в систему електронних торгів", – пояснив політик.

Геращенко уточнив, що суд санкціонував обшук за вісьмома адресами, де встановлено комунікаційне обладнання, і у чотирьох автомобілях, де могли перебувати електронні носії.

За словами радника Авакова, правоохоронці пропонували Черкасенко, який перебуває в процесуальному статусі свідка, скопіювати всю інформацію з комп'ютерів і мобільних пристроїв, але після прибуття групи підтримки з числа народних депутатів прийняли рішення вилучити всю техніку.

Геращенко наголосив, що слідство не володіє беззаперечними доказами причетності Черкасенка або членів її сім'ї до злочину.

"Про причетність конкретної особи до цієї спробі злому можна буде судити тільки після детального вивчення та експертиз електронних носіїв вилучених з більш ніж десятку адрес", – додав депутат.

Як повідомлялося, 16 травня співробітники поліції прийшли з обшуками до члена правління політичної партії "Демальянс" Максима Черкасенка.

Народний депутат від "Блоку Петра Порошенко" Світлана Заліщук, яка була присутня на місці події, повідомила, що формальною підставою для обшуків стала кримінальна справа проти дружини Черкасенка, яка працює в IT-компанії.

За словами Заліщук, обшук проводився з грубими процесуальними порушеннями. Правоохоронці пустили адвоката на місце обшуку тільки після прибуття її та народних депутатів Мустафи Найєма та Сергія Лещенка.

Черкасенко, в свою чергу, висловив упевненість, що справжньою метою обшуку є не розслідування стосовно його дружини, а отримання доступу до цифрових носіїв та комунікації членів "Демальянсу".