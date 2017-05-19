Генпрокурор підготував подання в Раду про зняття недоторканності з трьох депутатів

Три місяці тому Луценко вже анонсував зняття недоторканності з трьох депутатів. Справа закінчилася нічим.
"В ході спільної перевірки поданих електронних декларацій ГПУ, САП та НАБУ до Верховноі Ради України підготовлені подання на зняття депутатської недоторканності з народних депутатів Геннадія Бобова (ст. 212, 366 прим 1 КК України), Євгена Дейдея (ст. 368 прим 2 КК України) та Андрія Лозового (ст. 212, 368 прим 2 КК України)", - написав він на своїй сторінці Facebook.
Ст.212 Кримінального кодексу України – Ухилення від сплати податків і зборів", ст. 366-1 – "Декларування недостовірної інформації", ст. 368-2 "Незаконне збагачення".
У лютому генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що найближчим часом внесе до Верховної Ради подання про зняття недоторканності з трьох депутатів: позафракційних нардепів Олександра Супруненка та В'ячеслава Костянтинівського, а також депутата фракції "Опозиційний блок" Нестора Шуфрича.
"Ми отримали від Державної фіскальної служби відповідь про непланові перевірки трьох народних депутатів з 17 поданих. Встановлена несплата ними податків відповідно 60, 50 і 40 млн грн. Подання на цих народних депутатів я внесу найближчим часом у Верховну Раду", - сказав він.
При цьому він виключив, якщо депутати сплатять всю суму недоїмки, то справи проти них закриють.DT.UA