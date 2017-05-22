Генпрокуратура отримала запевнення американської сторони про передачу Україні грошей Лазаренка – Луценко

Судовий процес у справі колишнього прем'єр-міністра України може завершитися до кінця поточного року.

Генпрокуратура чекає закінчення суду над Лазаренком

Профільні служби США повідомили українській стороні, що в разі прийняття судовою інстанцією рішення про конфіскацію коштів екс-прем'єра Павла Лазаренка, більша їх частина буде передана Україні, повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Ми співпрацюємо і по справі Лазаренка... Ми сподіваємося, що в цьому році нарешті вийдемо на фінал і Україна має засвідчення відповідних служб США в тому, що вона може розраховувати на отримання більшої частини ймовірно конфіскованих коштів", - сказав генпрокурор.

Нагадаємо, заступник генерального прокурора Євген Єнін в грудні 2016 року заявив, що судовий процес у справі колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка може завершитися до кінця поточного року, після чого можна буде отримати $ 280 млн рахунок коштів, незаконно виведених за кордон колишнім прем'єром.

Раніше стало відомо, що США можуть повернути Україні гроші з рахунків Лазаренка, якщо ці кошти будуть використані для фінансування цільових програм під контролем американського уряду.

Павло Лазаренко був прем'єр-міністром України в 1996-1997 роках. Після конфлікту з президентом Леонідом Кучмою і з початком кримінального переслідування заявив про перехід в опозицію і незабаром втік за кордон. У 1999 році його затримали у США при спробі перетнути кордон за підробленим панамським паспортом. Лазаренко звинуватили у відмиванні грошей, отриманих незаконним шляхом. У 2006 року американський суд засудив його до дев'яти років тюремного ув'язнення та 10 мільйонів доларів штрафу. Через шість років Лазаренко вийшов на свободу.

Статки Лазаренка оцінюють у 250 мільйонів доларів. Ці гроші, на які претендує цілий ряд кредиторів, є предметом 15-річного судового розгляду. Україна домагається повернення цих коштів до державного бюджету.