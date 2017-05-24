Генерельний секретар НАТО приїде в Україну 9-10 липня

З ним в Київ приїдуть члени Північноатлантичної ради.

Столтенберг і члени Північноатлантичної ради приїдуть в Київ у липні.

Про запланований український візит ГенсекаЄнса Столтенберга повідомив голова представництва альянсу в Україні Александр Вінніков, повідомляє УНІАН.

При цьому, він зауважив безпрецеденто активну співпрацю і підтримку України з боку оборонного блоку після початку агресії Росії.

"Ця підтримка як політична, так і практична. У політичному руслі НАТО постійно підтверджує суверенітет і територіальну цілісність України. Ще одним підтвердженням цього буде дуже високий візит, який ми очікуємо в липні, Північноатлантичної ради. Це всі посли країн НАТО у Брюсселі на чолі з генеральним секретарем НАТО. Візит в Україну відбудеться 9-10 липня, щоб відзначити 20-річчя особливого партнерства між НАТО та Україною", - сказав Вінніков.

Він також нагадав про низку програм, через які НАТО допомагає Україні захищатися від агресора.

"У практичному плані Альянс збільшив свою підтримку через цілу низку програм - як трастових фондів, так і програм підвищення кваліфікації та потенціалу. А також через команду радників, які перебувають у Києві та працюють з дуже багатьма українськими інституціями. Ці всі проекти минулого року були пов'язані однією програмою, що називається "Комплексна програма допомоги Україні". До неї входять більше 40 проектів у 13 галузях, у тому числі програма професійного розвитку", - сказав представник НАТО, додавши, що найближчим часом через трастові фонди НАТО Україна скоро отримає обладнання для кібербезпеки.

Нещодавно Верховна Рада ратифікувала угоду з НАТО про охорону секретної інформації. Документ повинен наблизити відповідні національні процедури до натівських стандартів.

На сьогоднішній день відносини України і НАТО характеризуються терміном "особливе партнерство", хартія про яке була підписана в далекому 1997 році. З тих пір змінилося дуже багато, навіть в інерційному середовищі світової політики, і ці зміни створюють абсолютно нову атмосферу для взаємин України та альянсу. Докладніше про перспективи членства в Альянсі читайте в матеріалі Миколи Капітоненка "Україна-НАТО: час нових можливостей" у "Дзеркалі тижня. Україна".

За даними опитування Центру Разумкова і фонду "Демократичні ініціативи", в референдумі з питання вступу в НАТО взяли б участь 62% українців і 72% з них проголосували б за приєднання до альянсу.