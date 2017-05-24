Експерти поставили Порошенку п'ятірку за десятибальною шкалою

Опитання 65 експертів показало відсутність прогресу в боротьбі з корупцією, повільний темп реформ і відсутність їх дієвої підтримки.

Експерти назвали основні досягнення і невдачі Порошенка за останній рік Сайт президента України

Діяльність президента Петра Порошенка протягом третього року його каденції експерти оцінили у 4,7 бала за 10-бальною шкалою. Як зазначають у фонді "Демократичні ініціативи", це нижче за середню оцінку першого року президентства (5,3) і майже стільки ж, як рік тому (4,5).

Найкраще, на думку експертів, президент справився із провадженням зовнішньої політики (6,3 бала), найгірше – із виконанням передвиборних обіцянок (3,6). Взаємодію з парламентом експерти оцінили в 4,9 бала, взаємодію з урядом – 5,9 бала, виконання ролі гаранта Конституції та прав людини – 4,7 бала, врегулювання збройного конфлікту на Донбасі – 3,9 бала, взаємодію із суспільством – 3,8 бала, проведення реформ – 3,8 бала, кадрову політику в 3,7 бала.

Головним досягненням за третій рік перебування Порошенка на своїй посаді експерти назвали довгоочікувану угоду про безвізовий режим між Україною та ЄС. Серед інших досягнень президента експерти насамперед називали: продовження санкцій проти Росії та збереження антиросійської коаліції; посилення обороноздатності та продовження реформ збройних сил; відносну стабілізацію політичної ситуації, недопущення гострої політичної кризи, відсутність позачергових виборів ВР та стабілізацію ситуації на фронті, відсутність повномасштабних військових дій.

Відсутність прогресу в боротьбі з корупцією; повільний темп реформ, відсутність їх дієвої підтримки; відсутність прогресу врегулювання ситуації на Донбасі та невдала кадрова політика – цей список невдач майже незмінний упродовж трьох років на посаді президента Порошенка.

Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва провів експертне опитування "Третій рік Президента Петра Порошенка" 17–23 травня 2017 року. Метою опитування було з'ясувати думки експертів щодо основних досягнень і невдач Петра Порошенка протягом третього року його каденції та узагальнити рекомендації експертів щодо його наступних кроків. Усього було опитано 65 експертів.

Нагадаємо, що за даними опитування Центру Разумкова, в разі дострокових президентських виборів у першому турі найбільше голосів отримали би чинний президент України Петро Порошенко (10,3%) і лідер парламентської партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко(9,5%).

Як свідчать дані опитування Центру Разумкова, у квітні 2017 року президенту України довіряли 22% громадян, не довіряли – 71,9%.