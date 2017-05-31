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Екс-депутат Фірсов планує створити власну партію

31 травня в 14:49

Партія сфокусується на діяльності в східному регіоні України.

Егор Фирсов
Фірсов вирішив створити партію, яка буде спеціалізуватися на східному регіоні України
Колишній народний депутат Єгор Фірсов прийняв рішення про створення нової політичної партії. Партія буде спеціалізуватися на східному регіоні країни, оскільки вважає його найбільш складним, де з виборцями не працює ні влада, ні проукраїнська опозиція.

Фірсов вирішив назвати нову партію "Альтернатива", однак зазначає, що поки це лише робоча назва.

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25 березня з'їзд "Блоку Петра Порошенко" вирішив достроково припинити депутатські повноваження народних депутатів Єгора Фірсова та Миколи Томенка, які раніше вийшли з фракції БПП.

Незважаючи на це, в той же день Центральна виборча комісія підтвердила рішення з'їзду "Блок Петра Порошенко" про припинення депутатських повноважень Єгора Фірсова та Миколи ТоменкаЦентрвиборчком також визнав обраними депутатами наступних за списком: Олександра Бригинця (№75 у виборчому списку БПП) і Дмитра Белоцерковца (№76).

За матеріалами: DT.UA
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Теги депутат вибори Фірсов
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