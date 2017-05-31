Екс-депутат Фірсов планує створити власну партію

Партія сфокусується на діяльності в східному регіоні України.
Фірсов вирішив назвати нову партію "Альтернатива", однак зазначає, що поки це лише робоча назва.з'їзд "Блоку Петра Порошенко" вирішив достроково припинити депутатські повноваження народних депутатів Єгора Фірсова та Миколи Томенка, які раніше вийшли з фракції БПП.
Незважаючи на це, в той же день Центральна виборча комісія підтвердила рішення з'їзду "Блок Петра Порошенко" про припинення депутатських повноважень Єгора Фірсова та Миколи Томенка. Центрвиборчком також визнав обраними депутатами наступних за списком: Олександра Бригинця (№75 у виборчому списку БПП) і Дмитра Белоцерковца (№76).DT.UA