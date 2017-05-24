До Ради надійшло подання на зняття імунітету з депутата Бобова

Подання стосується лише дачі згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, про дозвіл на затримання і арешт в ньому не йдеться.
"За моєю інформацією, вже надійшло подання у Верховну Раду та зареєстровано", - сказав він журналістам в кулуарах Верховної Ради, зазначивши, що в профільний комітет подання поки не надійшло.
За словами Пинзеника, подання стосується лише дачі згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, про дозвіл на затримання і арешт в ньому не йдеться.
Пинзеник повідомив, що подання на інших народних депутатів поки не надходили.
Нагадаємо, що 19 травня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ підготувала подання до Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності з депутатів Геннадія Бобова ("Відродження"), Євгена Дейдея ("Народний фронт") і Андрія Лозового (Радикальна партія).
Однак 23 травня стало відомо, що генпрокурор подасть подання тільки на Геннадія Бобова.Інтерфакс-Україна