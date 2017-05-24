Топ Новини
<
>

До Ради надійшло подання на зняття імунітету з депутата Бобова

24 травня в 13:49

Подання стосується лише дачі згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, про дозвіл на затримання і арешт в ньому не йдеться.

Геннадий Бобов
Колишнього регіонала хочуть позбавити депутатського імунітету, але заарештовувати не хочуть
LB.ua
До Верховної Ради надійшло подання про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата з групи "Відродження" Геннадія Бобова, повідомив голова парламентського комітету з питань регламенту Павло Пинзеник.

"За моєю інформацією, вже надійшло подання у Верховну Раду та зареєстровано", - сказав він журналістам в кулуарах Верховної Ради, зазначивши, що в профільний комітет подання поки не надійшло.

За словами Пинзеника, подання стосується лише дачі згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, про дозвіл на затримання і арешт в ньому не йдеться.

Пинзеник повідомив, що подання на інших народних депутатів поки не надходили.

Читайте також: НАБУ не ініціювало зняття недоторканності з Лозового

Нагадаємо, що 19 травня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ підготувала подання до Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності з депутатів Геннадія Бобова ("Відродження"), Євгена Дейдея ("Народний фронт") і Андрія Лозового (Радикальна партія).

Однак 23 травня стало відомо, що генпрокурор подасть подання тільки на Геннадія Бобова.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.30
EUR 29.50
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...