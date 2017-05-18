Дії президента України повністю підтримують 4,4% громадян

Рівень підтримки дій владних структур в Україні залишається вкрай низьким.

Українці цій владі не довіряють Сайт президента України

Діїповністю підтримують 4,4% громадян, підтримують окремі дії – 39,1%, не підтримують взагалі – 51,7%, свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Дії уряду повністью підтримують 2,4% респондентів, частково - 29%, не пітримують 61,9%.

Дії прем'єр-міністра повністью підтримають 3,9% опитаних, 31,3% - підтримують окремі дії, 57,9% - підтримують, Верховної Ради України − відповідно 1,9%, 25,2%, 67,5%, голови Верховної Ради України – відповідно 2,7%, 25,1%, 62%, Національного банку України − 2,3%, 17,3%, 67,3%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 26 квітня 2017 року серед 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, що за дани опитування Центру Разумкова, у разі дострокових президентських виборів у першому турі найбільше голосів отримали би чинний президент України Петро Порошенко (10,3%) і лідер парламентської партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко(9,5%).