Депутати від "Опоблоку" та бізнесмени відсвяткували день народження Фірташа у Відні

Серед гостей олігарха були помічені Льовочкін, Папієв і брати Суркіси.
Як стало відомо журналістам проекту "Схеми", соратники Фірташа зараз неохоче контактують олігархом, так як слідство стосовно нього ведуть правоохоронні органи декількох держав, у тому числі США.
Тим не менш, на день народження Фірташа до Відня прилетів його давній бізнес-партнер, народний депутат від "Опозиційного блоку" Сергій Льовочкін. Компанію йому склали брати Ігор та Григорій Суркіси, які покинули святкування в одному автомобілі з Льовочкіним.
Крім того, до об'єктиву відеокамери потрапили також члени парламентської фракції "Опоблоку" Михайло Папієв та Іван Мирний, а також колишній заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Ігор Воронін. У 2006 році він був призначений головою правління ЗАТ "Укргаз-Енерго", яку заснували "Нафтогаз України" і скандально відома "Росукренерго", одним із власників якої був Фірташ.
Після повернення до України Мирний і Папієв неохоче коментували свої контакти з Фірташем.
Як відомо, Дмитро Фірташ звернувся до Конституційного суду Австрії, щоб уникнути екстрадиції до США, де йому загрожує до 50 років ув'язнення і конфіскація всіх активів . У США його звинувачують у спробі за допомогою хабарів на загальну суму 18,5 млн доларів отримати дозволи на видобуток титану в Індії, а також у використанні американських рахунків і серверів трансфер хабара індійським чиновникам.
21 лютого Австрійський суд дозволив екстрадицію Фірташа до США. Остаточне рішення про екстрадицію буде приймати федеральний міністр юстиції Австрії.
У теж час, австрійський адвокат українського олігарха підтвердив його затримання одразу ж після засідання суду повідомив про намір оскаржити це рішення у Верховному суді Австрії та Європейському суді з прав людини.Радіо Свобода