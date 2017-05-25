Депутати від "Опоблоку" та бізнесмени відсвяткували день народження Фірташа у Відні

Серед гостей олігарха були помічені Льовочкін, Папієв і брати Суркіси.

Фірташ зазначив 52-й день народження у Відні 112 Україна

Бізнесменвідзначив свій 52-й день народження в Австрії. Святкування тривало близько трьох годин у віденському замку Кобург, на території якого знаходяться шість винних погребів, два ресторани, сад та святкові зали.

Як стало відомо журналістам проекту "Схеми", соратники Фірташа зараз неохоче контактують олігархом, так як слідство стосовно нього ведуть правоохоронні органи декількох держав, у тому числі США.

Тим не менш, на день народження Фірташа до Відня прилетів його давній бізнес-партнер, народний депутат від "Опозиційного блоку" Сергій Льовочкін. Компанію йому склали брати Ігор та Григорій Суркіси, які покинули святкування в одному автомобілі з Льовочкіним.

Крім того, до об'єктиву відеокамери потрапили також члени парламентської фракції "Опоблоку" Михайло Папієв та Іван Мирний, а також колишній заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Ігор Воронін. У 2006 році він був призначений головою правління ЗАТ "Укргаз-Енерго", яку заснували "Нафтогаз України" і скандально відома "Росукренерго", одним із власників якої був Фірташ.

Після повернення до України Мирний і Папієв неохоче коментували свої контакти з Фірташем.

Як відомо, Дмитро Фірташ звернувся до Конституційного суду Австрії, щоб уникнути екстрадиції до США, де йому загрожує до 50 років ув'язнення і конфіскація всіх активів . У США його звинувачують у спробі за допомогою хабарів на загальну суму 18,5 млн доларів отримати дозволи на видобуток титану в Індії, а також у використанні американських рахунків і серверів трансфер хабара індійським чиновникам.

21 лютого Австрійський суд дозволив екстрадицію Фірташа до США. Остаточне рішення про екстрадицію буде приймати федеральний міністр юстиції Австрії.

У теж час, австрійський адвокат українського олігарха підтвердив його затримання одразу ж після засідання суду повідомив про намір оскаржити це рішення у Верховному суді Австрії та Європейському суді з прав людини.