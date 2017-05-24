Депутат Бобів погодився заплатити більше мільйона доларів податків – генпрокурор

Подання на зняття імунітету з депутата Бобова надійшло в Раду. Депутат вирішив віддати мільйон.

Колишній регіонал Бобов вирішив віддати мільйон LB.ua

Народний депутат з групи "Відродження" Геннадій Бобов погодився сплатити понад 1 млн доларів податків, заявив генпрокурор України Юрій Луценко.

"Тільки що, сьогодні вранці мені повідомив народний депутат Бобів про те, що він згоден з цим повідомленням і сплачує в державну казну понад 1 млн доларів несплачених податків. І я вважаю це прекрасний приклад очищення з Верховної Ради", - сказав Луценко, звітуючи у Верховній Раді.

Генпрокурор також повідомив, що вже були перевірені електронні декларації 35 народних депутатів, але за ним ніяких порушень не виявлено.

Нагадаємо, що 19 травня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ підготувала подання до Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності з депутатів Геннадія Бобова ("Відродження"), Євгена Дейдея ("Народний фронт") і Андрія Лозового (Радикальна партія).

Однак 23 травня стало відомо, що генпрокурор подасть подання тільки на Геннадія Бобова.