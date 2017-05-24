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Депутат Бобів погодився заплатити більше мільйона доларів податків – генпрокурор

24 травня в 13:53

Подання на зняття імунітету з депутата Бобова надійшло в Раду. Депутат вирішив віддати мільйон.

Геннадий Бобов
Колишній регіонал Бобов вирішив віддати мільйон
LB.ua
Народний депутат з групи "Відродження" Геннадій Бобов погодився сплатити понад 1 млн доларів податків, заявив генпрокурор України Юрій Луценко.

"Тільки що, сьогодні вранці мені повідомив народний депутат Бобів про те, що він згоден з цим повідомленням і сплачує в державну казну понад 1 млн доларів несплачених податків. І я вважаю це прекрасний приклад очищення з Верховної Ради", - сказав Луценко, звітуючи у Верховній Раді.

Генпрокурор також повідомив, що вже були перевірені електронні декларації 35 народних депутатів, але за ним ніяких порушень не виявлено.

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Нагадаємо, що 19 травня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ підготувала подання до Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності з депутатів Геннадія Бобова ("Відродження"), Євгена Дейдея ("Народний фронт") і Андрія Лозового (Радикальна партія).

Однак 23 травня стало відомо, що генпрокурор подасть подання тільки на Геннадія Бобова.

За матеріалами: DT.UA
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Теги депутат генпрокурор Рада
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