Чубаров спрогнозував терміни деокупації Криму

Голова Меджлісу розраховує на відновлення українського суверенітету на півострові дипломатичним шляхом.

Голова Меджлісу нагадав про право кримських татар на самовизначення e.kryzhanivsky / Depositphotos

Український суверенітетбуде відновлений набагато раніше, ніж Росія розраховує, заявив народний депутат України, голова Меджлісу кримськотатарського народу рефат Чубаров.

"Я завжди і дуже впевнено кажу: це відбудеться набагато раніше, ніж цього хотіли б у Кремлі... Це буде за нашого життя. Ми повернемося до Крим – інакше й бути не може", – заявив політик в інтерв'ю виданню "Апостроф", опублікованому в неділю, 28 травня.

При цьому Чубаров підкреслив, що деоккупация півострова буде здійснена за допомогою дипломатичних інструментів у ході багатосторонніх міжнародних переговорів.

"Я бачу повернення Криму в результаті не військових, а дипломатичних дій. Але розумію і те, що участь у майбутній долі Криму прийме ряд потужних гравців.... Це США, Європейський союз, Туреччина, Україна, Росія. Грузія, Румунія, Болгарія. А чому ні? Це чорноморські країни", – пояснив він, додавши, що до переговорів, швидше за все, також будуть залучені Євросоюз і НАТО.

Голова Меджлісу згадав про право народів на самовизначення, назвавши його потужним інструментом в руках України.

"Тільки в розпорядженні України є цей потужний важіль – право корінного народу на самовизначення. Ні в кого більше. І тому ми повинні бути готові до таких переговорів. У нашому арсеналі має бути схвалене власне українське право, норми українського законодавства. І тому ми говоримо про внесення змін і доповнень до Конституції України щодо Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Ми говоримо про прийняття законів, які визначили б статус кримськотатарського народу в Україні, про закон щодо корінних народів в нашій держав", - зазначив Чубаров.

Раніше президент України Петро Порошенко висловив готовність підтримати внесення змін до Конституції про створення національної автономії кримських татар.

Конституційна комісія за його дорученням прийняла рішення про створення робочої групи з напрацювання пропозицій і змін до Конституції України щодо Криму. За його словами, є першими кроками в питанні створення в Криму національної автономії кримських татар.

У липні 2015 року голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат від "БПП" Рефат Чубаров в інтерв'ю DT.UA заявив, що окупація Криму Росією багато в чому була зумовлена тоді, коли Україна відкрито нехтувала правами корінного народу Криму – кримських татар.