БПП і "Народний фронт" погодили кандидатуру Денисової на посаду омбудсмена

"Блок Петра Порошенко" поки не визначився зі своїм представником на посаду голови Рахункової палати.
Сторони домовилися, що посада голови Рахункової палати закріплюється за БПП.
"БПП висунуло Алексєєва (на посаду уповноваженого ВРУ з прав людини) для того, щоб домовитися з нами про Рахункову палату", - говорить співрозмовник.
Водночас, джерело додає, що БПП досі не визначилася зі своїм представником на посаду голови Рахункової палати.
Раніше в БПП заявили про підтримку більшістю фракції введення візового режиму з Росією.