БПП і "Народний фронт" погодили кандидатуру Денисової на посаду омбудсмена

Коаліція хоче бачити екс-міністра Денисову омбудсменом Прес-служба Кабміну

Фракція " Блок Петра Порошенко " (БПП) і "Народний фронт" погодили кандидатуру уповноваженого парламенту з прав людини депутата від "Народного фронту", голови комітету з питань соціальної політики Людмили Денисової, про це "РБК-Україна" повідомило джерело в "Народному фронті "за підсумками засідання фракції.

Сторони домовилися, що посада голови Рахункової палати закріплюється за БПП.



"БПП висунуло Алексєєва (на посаду уповноваженого ВРУ з прав людини) для того, щоб домовитися з нами про Рахункову палату", - говорить співрозмовник.



Водночас, джерело додає, що БПП досі не визначилася зі своїм представником на посаду голови Рахункової палати.