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БПП і "Народний фронт" погодили кандидатуру Денисової на посаду омбудсмена

23 травня в 01:21

"Блок Петра Порошенко" поки не визначився зі своїм представником на посаду голови Рахункової палати.

Людмила денисова
Коаліція хоче бачити екс-міністра Денисову омбудсменом
Прес-служба Кабміну
Фракція "Блок Петра Порошенко" (БПП) і "Народний фронт" погодили кандидатуру уповноваженого парламенту з прав людини депутата від "Народного фронту", голови комітету з питань соціальної політики Людмили Денисової, про це "РБК-Україна" повідомило джерело в "Народному фронті "за підсумками засідання фракції.

Сторони домовилися, що посада голови Рахункової палати закріплюється за БПП.
 
"БПП висунуло Алексєєва (на посаду уповноваженого ВРУ з прав людини) для того, щоб домовитися з нами про Рахункову палату", - говорить співрозмовник.
 
Водночас, джерело додає, що БПП досі не визначилася зі своїм представником на посаду голови Рахункової палати. 

Раніше в БПП заявили про підтримку більшістю фракції введення візового режиму з Росією

За матеріалами: РБК-Україна
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