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"Батьківщина" й "Опоблок" отримають майже 20 мільйонів гривень платників податків

18 травня в 19:16

Рішення про виділення коштів на статутну діяльність партій було прийнято на засіданні НАПК в четвер.

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На фінансування партій витратили ще 19,5 мільйонів гривень
Василь Артюшенко, DT.UA
Національне агентство з питань запобігання корупції на засіданні в четвер, 18 травня, прийняло рішення про виділення коштів на фінансування статутної діяльності партій "Батьківщина" й "Опозиційний блок" за другий квартал поточного року.

"Батьківщина" отримає 7 мільйонів 295 55 тисяч гривень, а "Опозиційний блок" – 12 мільйонів 116 тисяч 875 гривень.

У НАЗК відзначили, що на сьогоднішній день, згідно із законодавством, у відомства немає підстав для припинення або припинення державного фінансування політичних партій.

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Нагадаємо, держбюджетом на фінансування партій у 2017 році передбачено 442 млн грн.

Детальніше про державне фінансування політичних партій читайте в матеріалі Андреаса Умланда і Міріама Космеля "Державне фінансування політичних партій: Доленосна реформа чи політична косметика?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Опоблок Батьківщина НАЗК фінансування бюджет
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