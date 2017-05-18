"Батьківщина" й "Опоблок" отримають майже 20 мільйонів гривень платників податків

Рішення про виділення коштів на статутну діяльність партій було прийнято на засіданні НАПК в четвер.

На фінансування партій витратили ще 19,5 мільйонів гривень Василь Артюшенко, DT.UA

Національне агентство з питань запобігання корупції на засіданні в четвер, 18 травня, прийняло рішення про виділення коштів на"Батьківщина" й "Опозиційний блок" за другий квартал поточного року.

"Батьківщина" отримає 7 мільйонів 295 55 тисяч гривень, а "Опозиційний блок" – 12 мільйонів 116 тисяч 875 гривень.

У НАЗК відзначили, що на сьогоднішній день, згідно із законодавством, у відомства немає підстав для припинення або припинення державного фінансування політичних партій.

Нагадаємо, держбюджетом на фінансування партій у 2017 році передбачено 442 млн грн.

Детальніше про державне фінансування політичних партій читайте в матеріалі Андреаса Умланда і Міріама Космеля "Державне фінансування політичних партій: Доленосна реформа чи політична косметика?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".