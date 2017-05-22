Арбітраж ООН з морського права прийняв процедурне рішення за позовом України проти РФ

Україна повинна надати документи з позовом проти Росії до 19 лютого 2018 року.

Арбітраж ООН по морському праву прийняв проміжне рішення після першого засідання по справі України проти РФ

Постійна палата третейського суду в Гаазі винесла процедурне рішення по справі України проти Росії в рамках порушення останньою Конвенції ООН по морському праву від 1982 року. Згідно з рішенням, Україна повинна підготувати судові документи до 19 лютого 2018 року, повідомляється на сайті третейського суду.

Перше засідання Трибуналу по конвенції з морського права, в рамках якого розглядався спір України і Росії в Чорному морі, акваторії Азовського моря та Керченській протоці, відбулось 12 травня.

Нагадаємо, 6 березнярозгляд позову України, що вимагає притягнути до відповідальності Росію "за підтримку терористів" на сході України та за дискримінаційні дії у Криму.

19 квітня Міжнародний суд ООН в Гаазі відмовив у тимчасових заходи проти Росії за позовом України в рамках Конвенції по боротьбі з фінансуванням тероризму. В той же час, Суд погодився на введення тимчасових заходів у питанні дискримінації національних меншин у Криму.

Детальніше про протистояння України і Росії в Міжнародному суді ООН читайте в статті Олени Зеркаль "Гаазький гамбіт" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".