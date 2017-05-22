Арбітраж ООН з морського права прийняв процедурне рішення за позовом України проти РФ

Україна повинна надати документи з позовом проти Росії до 19 лютого 2018 року.
Перше засідання Трибуналу по конвенції з морського права, в рамках якого розглядався спір України і Росії в Чорному морі, акваторії Азовського моря та Керченській протоці, відбулось 12 травня.
19 квітня Міжнародний суд ООН в Гаазі відмовив у тимчасових заходи проти Росії за позовом України в рамках Конвенції по боротьбі з фінансуванням тероризму. В той же час, Суд погодився на введення тимчасових заходів у питанні дискримінації національних меншин у Криму.
Детальніше про протистояння України і Росії в Міжнародному суді ООН читайте в статті Олени Зеркаль "Гаазький гамбіт" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA