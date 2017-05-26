Активісти звернулися до Макрона із закликом допомогти у звільненні політв'язнів Кремля

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Українські правозахисники також закликали французького лідера посилити санкції проти РФ.

Українські активісти написали відкритий лист Макрону Wikimedia commons

Активісти "Кримської правозахисної групи", Об'єднання родичів політв'язнів Кремля і співробітники редакції журналу "Чорноморська безпека" підготували відкритий лист президенту Франції Еммануелю Макрону, в якому закликали його посприяти звільненню українських політичних в'язнів в РФ.

Даний документ представила в Facebook голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Ганна Гопко. У листі зазначається, що звернення до французькому лідеру пов'язано із запланованим на 29 травня візитом до Парижу президента РФ Володимира Путіна.

Російський лідер, як зазначається у зверненні, "стоїть на вершині піраміди авторитарно-репресивної клептократії Росії, яка чинить свавілля на окупованих територіях України, організує політичні переслідування громадян України".

"Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Ахтем Чийгоз, Руслан Зейтуллаєв, Арсен Джеппаров, Євген Панов, Андрій Захтій, Редван Сулейманов, Володимир Прісич, Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов, Володимир Дудка, Олексій Стогній, Гліб Шаблій, Володимир Балух, – це далеко не повний перелік тих, хто репресований в Криму, зазнає знущань та катувань, кому після багатьох місяців перебування під вартою відмовляють у незалежному правозахисті. Про декого з них взагалі нічого не відомо, оскільки до них не допускають незалежних адвокатів", – йдеться у зверненні.

Автори листа підкреслюють, що Європарламент у своїй резолюції по Криму від 16 березня відзначив відповідальність російської окупаційної влади за політичне переслідування десятків активістів, незаконні арешти, тортури, порушення свободи слова і преси.

"Закликаємо Вас, пане Президенте, відверто висловити Володимиру Путіну нашу вимогу звільнення усіх політичних бранців Кремля. Також, слідом за європейськими парламентарями, закликаємо Вас посилити режим санкцій проти Росії за переслідування, незаконне утримання під вартою та катування інакодумців на окупованих територіях. Сподіваємось, що для нової Франції політика підтримки та захисту прав і свобод людини буде пріоритетною", – підсумовують автори листа.

Facebook/Hanna Hopko

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним 29 травня.

Їх зустріч відбудеться у Версальському палаці, де в цей час пройде виставка, присвячена візиту Петра І до Франції в 1717 році, яку французька сторона проводить спільно з петербурзьким Ермітажем.

Раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що вибори президента Франції не змінили роботу Нормандського формату, в якому Париж з самого початку бере активну участь.