Законопроект про житлово-комунальні послуги відправили на повторне друге читання

Нові правила для десятків мільйонів українців, які живуть у багатоповерхівках, поки не знайшли схвалення в Раді.

Депутати не змогли прийняти закон про житлово-комунальні послуги

відправила на повторне друге читання законопроект "Про житлово-комунальні послуги". Рішення підтримали 232 народних депутатів після того, як стало зрозуміло, що в парламенті немає голосів, щоб прийняти закон.

Спікер парламенту Андрій Парубій доручив профільному комітету доопрацювати законопроект, щоб Рада змогла проголосувати за нього.

Верховна Рада прийняла законопроект №1581-д в першому читанні в лютому 2016 року. Директор "Інституту міста" Олександр Сергієнко у своїй статті для DT.UA писав, що нова редакція закону "Про житлово-комунальні послуги" переповнена нездійсненними обіцянками, загальними деклараціями і мертвонародженими нормами.

У лютому 2017 року віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко у своїй статті для DT.UA писав, що Верховна Рада ухвалила лише один з п'яти законів, необхідних для запуску в Україні Фонду енергоефективності. Детальніше читайте у статті "Тепла реформа: перевірка України на зрілість" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".