Законопроект про встановлення лічильників тепла і води відправили на повторне друге читання

До другого читання внесли понад 200 поправок і 150 з них були враховані. У результаті законопроект не пройшов.

Депутати не змогли прийняти закон про облік тепла та води Андрій Товстиженко, DT.UA

Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроект "Про комерційний облік комунальних послуг". Рішення підтримали 245 народних депутатів після того, як парламент не зміг прийняти закон в цілому.

Верховна Рада прийняла законопроект №4901 в першому читанні в жовтні 2016 року. Проект закону передбачає обов'язкове обладнання всіх будинків, підключених до зовнішніх теплових мереж, мереж гарячого водопостачання, водопровідних мереж будинковими вузлами обліку теплової енергії та води.

За час підготовки до другого читання до законопроекту надійшло 206 поправок, 148 з них враховані, 58 відхилені.

У лютому віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко у своїй статті для DT.UA писав, що Верховна Рада ухвалила лише один з п'яти законів, необхідних для запуску в Україні Фонду енергоефективності. Детальніше читайте у статті "Тепла реформа: перевірка України на зрілість" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".