Закон про викуп мажоритарним акціонером акцій емітенту нівелює перспективу створення в Україні повноцінного ринку ЦП – економіст

З прийняттям цього закону будуть остаточно знищені острівці ліквідності та орієнтири щодо вартості корпоративних активів України.
Про це у своїй статті для DT.UA пише кандидат економічних наук Євген Редзюк. За його словами, при системній низькій ліквідності вітчизняних фондових бірж мажоритарні акціонери примусово викуповують у міноритарних акціонерів і незначної кількості інвесторів на ринку цінні папери за суттєво заниженими цінами, які фактично знецінюють вартість інвестицій і заощаджень міноритаріїв.
" У цьому контексті великі вітчизняні корпорації очікують ухвалення закону (Squeeze out) про обов'язковий викуп мажоритарним акціонером акцій емітента (формально — ініціатива НКЦПФР, що враховує інтереси мажоритарних акціонерів і значно звужує вітчизняний ринок ЦП, обмежує права міноритаріїв і погіршує інвестиційний клімат в Україні). Цей законопроект було внесено на розгляд ВРУ під назвою: "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" (реєстр. № 2302а-д від 6 липня 2015 р.)", – йдеться в статті.
За словами автора, з прийняттям цього закону (згідно з даними на сайті ВР, першого червня його було повернуто з підписом президента – ред.) будуть остаточно знищені острівці ліквідності та орієнтири щодо вартості корпоративних активів України, а головне, закриті від суспільно-ринкових механізмів монополізовані олігархічно-промислові клани, які продовжать старіти і деградувати.
Розраховувати на оновлення і системне зростання національної економіки, як вказує Редзюк, в таких умовах не варто.
"Також цей законопроект системно несе ризики, коли мажоритарний акціонер на законних підставах зможе у вигідний момент часу "витіснити" міноритарного акціонера. Тобто, на мою думку, щодо міноритарних акціонерів цей законопроект прямо порушує базову статтю Конституції України (ст. 41) на право власності", - підкреслює експерт.
Економіст також зазначає, що пенсійне реформування в Україні вимагає впровадження другого і третього рівнів забезпечення, але без наявності дієвого фондового та фінансового ринку і з прийняттям подібних законопроектів це неможливо реалізувати.
Детальніше про проблеми ринку цінних паперів України читайте у статті Євгена Редзюка "Ринок цінних паперів України: вироки антиреформ. Безсистемність і хаотичність "реформістських" ініціатив не тільки стримують розвиток ринку ЦП, а й загрожують його існуванню" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA