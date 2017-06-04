Закон про викуп мажоритарним акціонером акцій емітенту нівелює перспективу створення в Україні повноцінного ринку ЦП – економіст

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З прийняттям цього закону будуть остаточно знищені острівці ліквідності та орієнтири щодо вартості корпоративних активів України.

Без повноцінного ринку ЦП Україні не слід розраховувати на оновлення та системне зростання економіки styleru.net.

Схваливши закон про обов'язковий викуп мажоритарним акціонером акцій емітента (№1983-VIII), Верховна Рада спростила життя великим закритим мажоритарним акціонерам, стратегічно знівелювавши перспективи створення повноцінного фінансового та фондового ринку України.

Про це у своїй статті для DT.UA пише кандидат економічних наук Євген Редзюк. За його словами, при системній низькій ліквідності вітчизняних фондових бірж мажоритарні акціонери примусово викуповують у міноритарних акціонерів і незначної кількості інвесторів на ринку цінні папери за суттєво заниженими цінами, які фактично знецінюють вартість інвестицій і заощаджень міноритаріїв.

" У цьому контексті великі вітчизняні корпорації очікують ухвалення закону (Squeeze out) про обов'язковий викуп мажоритарним акціонером акцій емітента (формально — ініціатива НКЦПФР, що враховує інтереси мажоритарних акціонерів і значно звужує вітчизняний ринок ЦП, обмежує права міноритаріїв і погіршує інвестиційний клімат в Україні). Цей законопроект було внесено на розгляд ВРУ під назвою: "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" (реєстр. № 2302а-д від 6 липня 2015 р.)", – йдеться в статті.

За словами автора, з прийняттям цього закону (згідно з даними на сайті ВР, першого червня його було повернуто з підписом президента – ред.) будуть остаточно знищені острівці ліквідності та орієнтири щодо вартості корпоративних активів України, а головне, закриті від суспільно-ринкових механізмів монополізовані олігархічно-промислові клани, які продовжать старіти і деградувати.

Розраховувати на оновлення і системне зростання національної економіки, як вказує Редзюк, в таких умовах не варто.

"Також цей законопроект системно несе ризики, коли мажоритарний акціонер на законних підставах зможе у вигідний момент часу "витіснити" міноритарного акціонера. Тобто, на мою думку, щодо міноритарних акціонерів цей законопроект прямо порушує базову статтю Конституції України (ст. 41) на право власності", - підкреслює експерт.

Економіст також зазначає, що пенсійне реформування в Україні вимагає впровадження другого і третього рівнів забезпечення, але без наявності дієвого фондового та фінансового ринку і з прийняттям подібних законопроектів це неможливо реалізувати.

Детальніше про проблеми ринку цінних паперів України читайте у статті Євгена Редзюка "Ринок цінних паперів України: вироки антиреформ. Безсистемність і хаотичність "реформістських" ініціатив не тільки стримують розвиток ринку ЦП, а й загрожують його існуванню" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".