Загальне декларування доходів справедливе, обґрунтоване і необхідне - економіст

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Загальне декларування можна сприйняти як спробу уряду обібрати злиденних українців, а можна – як шанс змінити відношення між державою та громадянином.

Кожен українець повинен знати, скільки він платить податків, щоб вимагати від держави виконання своїх функцій Андрій Товстиженко, DT.UA

Законодавча норма, що встановлює правило про те, що декларації повинні подавати всі або майже всі (крім пенсіонерів і тих, хто отримує доходи тільки за одним місцем роботи), справедлива, обґрунтована і необхідна, пише в своїй статті для DT.UA доктор юридичних наук, професор

"Можливо, це прозвучить пафосно, але загальне декларування стоїть у ряду заходів, які виховують правильне розуміння ролі держави в суспільстві, необхідне для розвитку народу в сучасному світі. Воно дає усвідомлення того, скільки конкретних грошових одиниць мені, конкретному громадянину коштує на день, на місяць, на рік держава, якій я плачу податки. Воно породжує моє право зворотної вимоги справедливого прозорого і ефективного використання моїх грошей, а також якісного надання оплачених моїми податками державних послуг", - зазначає автор.

Економіст наводить кілька позитивних моментів, які може принести загальне декларування. Зокрема вона може забезпечити широке використання прогресії в оподаткуванні доходу. "Помірна прогресія (кілька ступенів з кроком 5%) потрібна і важлива для справедливості оподаткування, яка забезпечується шляхом жертви рівної цінності платниками податків з високим і низьким доходом", - пише він.

Ще однією перевагою загального декларування є можливість більш широкого використання механізму податкових вирахувань, що наближає об'єкт оподаткування — дохід — до чистого доходу, зменшуючи його на ті витрати платника податку, які не можуть і не повинні обкладатися податком (витрати на сплачені за кредитами відсотки (мова не йде про споживче кредитування), медичне обслуговування, освіту, сплачені платником податку інші податки, плата за наймання житла і комунальні платежі, можливо, відпочинок на території України тощо), йдеться в матеріалі.

Економіст зазначає, що тільки в рамках загального декларування може бути реалізований проект посемейного оподаткування доходів, який успішно функціонує в розвинутих країнах. Такий підхід до обчислення доходу дозволяє зміцнити інститут традиційного шлюбу — основи суспільства, що успішно розвивається. Обчислення доходу з урахуванням податкових відрахувань всієї родини, в тому числі утриманців, дає традиційним сім'ям право на додаткові податкові відрахування порівняно з індивідуальними платниками податків, ставлячи сім'ю в більш вигідне становище,

"Ми можемо сприймати загальне оподаткування як чергову спробу наступу на права громадян, несправедливий спосіб латання дір державного бюджету за рахунок бідних українців. Але ми можемо і прийняти неминучість впровадження загального декларування, усвідомивши, що подача декларації набагато потрібніша самому платнику податків, ніж державі, яка досі повністю задовольняється стягненням податків силами податкових агентів", - констатує автор.

Докладніше читайте в матеріалі Данила Гетманцева "Податкові декларації для всіх — розвінчання міфу про просту і легку податкову систему" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".