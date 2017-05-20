Загальне декларування доходів справедливе, обґрунтоване і необхідне - економіст

Загальне декларування можна сприйняти як спробу уряду обібрати злиденних українців, а можна – як шанс змінити відношення між державою та громадянином.
"Можливо, це прозвучить пафосно, але загальне декларування стоїть у ряду заходів, які виховують правильне розуміння ролі держави в суспільстві, необхідне для розвитку народу в сучасному світі. Воно дає усвідомлення того, скільки конкретних грошових одиниць мені, конкретному громадянину коштує на день, на місяць, на рік держава, якій я плачу податки. Воно породжує моє право зворотної вимоги справедливого прозорого і ефективного використання моїх грошей, а також якісного надання оплачених моїми податками державних послуг", - зазначає автор.
Економіст наводить кілька позитивних моментів, які може принести загальне декларування. Зокрема вона може забезпечити широке використання прогресії в оподаткуванні доходу. "Помірна прогресія (кілька ступенів з кроком 5%) потрібна і важлива для справедливості оподаткування, яка забезпечується шляхом жертви рівної цінності платниками податків з високим і низьким доходом", - пише він.
Ще однією перевагою загального декларування є можливість більш широкого використання механізму податкових вирахувань, що наближає об'єкт оподаткування — дохід — до чистого доходу, зменшуючи його на ті витрати платника податку, які не можуть і не повинні обкладатися податком (витрати на сплачені за кредитами відсотки (мова не йде про споживче кредитування), медичне обслуговування, освіту, сплачені платником податку інші податки, плата за наймання житла і комунальні платежі, можливо, відпочинок на території України тощо), йдеться в матеріалі.
Економіст зазначає, що тільки в рамках загального декларування може бути реалізований проект посемейного оподаткування доходів, який успішно функціонує в розвинутих країнах. Такий підхід до обчислення доходу дозволяє зміцнити інститут традиційного шлюбу — основи суспільства, що успішно розвивається. Обчислення доходу з урахуванням податкових відрахувань всієї родини, в тому числі утриманців, дає традиційним сім'ям право на додаткові податкові відрахування порівняно з індивідуальними платниками податків, ставлячи сім'ю в більш вигідне становище,
"Ми можемо сприймати загальне оподаткування як чергову спробу наступу на права громадян, несправедливий спосіб латання дір державного бюджету за рахунок бідних українців. Але ми можемо і прийняти неминучість впровадження загального декларування, усвідомивши, що подача декларації набагато потрібніша самому платнику податків, ніж державі, яка досі повністю задовольняється стягненням податків силами податкових агентів", - констатує автор.
Докладніше читайте в матеріалі Данила Гетманцева "Податкові декларації для всіх — розвінчання міфу про просту і легку податкову систему" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA