Заборгованість по зарплаті в Україні перевищила 2,1 млрд грн

Заборгованість економічно активних підприємств зросла на 10,4%.

Заборгованість по зарплаті зросла на 22%

Загальна заборгованість по заробітної плати в Україні у квітні 2017 року збільшилася на 5,6% порівняно з березнем, склавши на 1 травня 2,185 млрд грн. У тому числі заборгованість працівникам економічно активних підприємств зросла на 10,4% - до 1,135 млрд грн, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з даними Держстату, з початку року заборгованість по зарплаті зросла на 22%.

На початок травня основна частка суми заборгованості економічно активних підприємств припадала на промисловість (74,6%), транспорт, поштову та кур'єрську діяльність (9,5%). При цьому, майже половина боргу утворена в Луганській (24,5%) та Донецькій (16,3%), Харківській (10,3%) областях.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у березні 2017 року склала 6752 грн, збільшившись порівняно березнем минулого року на 37,2%.

У грудні 2016 року реальна зарплата українців зросла до грудня 2015 року на 11,6%.