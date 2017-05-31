Заборгованість населення за послуги ЖКГ в квітні скоротилася на 13,3% – Держстат

Найвищий рівень оплати послуг спостерігався в Кіровоградській області.

Борги населення за послуги ЖКГ, як і раніше, обчислюються в мільярдах Заборгованість населення України по оплаті житлово-комунальних послуг у квітні 2017 року скоротилася по відношенню до березня на 13,3% і склала 18,793 млрд грн, згідно з даними Державної служби статистики.

За даними Держстату, в цілому в квітні 2017 року українці сплатили за житлокомпослуги 6,588 млрд грн, що, з урахуванням погашення боргів попередніх періодів, становив 117,7% нарахованої за цей місяць суми.

Найвищий рівень оплати житлово-комунальних послуг у квітні-2017 зафіксовано в Кіровоградській (430,2% з урахуванням погашення боргів попередніх періодів) і Вінницькій (274,7%) областях, найнижчий – у Сумській (37,3%) та Івано-Франківській (38,8%) областях.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги в країні на одного власника особового рахунку з урахуванням споживання електроенергії (з розрахунку 150 кВт-год) в квітні-2017 скоротилися на 304,3 грн (або на 29,3%) порівняно з березнем – до 734,7 грн.

У січні-квітні 2017 року з населенням укладено 14,8 тис договорів про погашення реструктуризованої заборгованості за житлово-комунальні послуги на загальну суму 80,2 млн грн.

Нагадаємо, що в 2016 році загальна сума заборгованості населення України за оплату послуг ЖКГ збільшилася на 12,5 млрд грн, тобто більше ніж у два рази.

Детальніше про ситуацію у сфері ЖКГ читайте в статті Юлії Самаевой "В заручниках безощадности" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".