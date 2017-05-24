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Заборгованість киян за тепло і гарячу воду склала 4,2 млрд гривень

24 травня в 00:29
Критична ситуація склалася в Деснянському і Святошинському районах.
вода1 ЖКХ1 водоснабжение тарифы
Ростуть борги киян за ЖКГ
kievcity.gov.ua
Заборгованість споживачів з міста Києва за тепло і гарячу воду станом на 1 травня 2017 року склала 4,2 млрд гривень, йдеться в повідомленні прес-служби "Київенерго". 

"Найбільшу заборгованість за тепло, опалення і гарячу воду перед" Київенерго "мають населення і житлово-експлуатаційні організації столиці - 1,7 млрд гривень і 846,7 млн ​​гривень відповідно", - зазначено в опублікованому повідомленні.
 
Критична ситуація з розрахунками за опалення і гарячу воду склалася в Деснянському (221,2 млн грн) і Святошинському (209,9 млн грн) районах.
 
У 2015 році рівень оплати населенням опалення і гарячої води склав 87% і 89% відповідно, в 2016 році - 69% і 86% відповідно. 

 
Борги українців з оплати за природний газ з початку року по 31 березня 2017 року зросли на 16,7% - до 7,117 млрд грн, повідомляє Державна служба статистики.
 
За матеріалами: DT.UA
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Теги вода опалення тепло заборгованість населення Київенерго Крим свято Київ газ
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