Заборгованість киян за тепло і гарячу воду склала 4,2 млрд гривень

Ростуть борги киян за ЖКГ kievcity.gov.ua

Заборгованість споживачів з міста Києва за тепло і гарячу воду станом на 1 травня 2017 року склала 4,2 млрд гривень, йдеться в повідомленні прес-служби "Київенерго".

"Найбільшу заборгованість за тепло, опалення і гарячу воду перед" Київенерго "мають населення і житлово-експлуатаційні організації столиці - 1,7 млрд гривень і 846,7 млн ​​гривень відповідно", - зазначено в опублікованому повідомленні.



Критична ситуація з розрахунками за опалення і гарячу воду склалася в Деснянському (221,2 млн грн) і Святошинському (209,9 млн грн) районах.



У 2015 році рівень оплати населенням опалення і гарячої води склав 87% і 89% відповідно, в 2016 році - 69% і 86% відповідно.