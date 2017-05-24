Заборгованість киян за тепло і гарячу воду склала 4,2 млрд гривень

"Найбільшу заборгованість за тепло, опалення і гарячу воду перед" Київенерго "мають населення і житлово-експлуатаційні організації столиці - 1,7 млрд гривень і 846,7 млн гривень відповідно", - зазначено в опублікованому повідомленні.
Критична ситуація з розрахунками за опалення і гарячу воду склалася в Деснянському (221,2 млн грн) і Святошинському (209,9 млн грн) районах.
У 2015 році рівень оплати населенням опалення і гарячої води склав 87% і 89% відповідно, в 2016 році - 69% і 86% відповідно.
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