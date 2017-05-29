За три місяці Україна збільшила експорт аграрної продукції на 39%

Експорт живих тварин і продуктів тваринного походження збільшився на 159,1% у порівнянні з першим кварталом минулого року.

Експорт української агропродукції зростає Андрій Товстиженко, DT.UA

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протягом січня-березня поточного року збільшився на 38,6% та склав $ 4,56 млрд, що на,26 млрд більше, ніж за аналогічний період минулого року, свідчать дані Держстату.

Найбільше зростання експорту спостерігалося у сегментах: живі тварини та продукти тваринного походження. У цих сегментах експорт зріс на 159,1% до І кварталу 2016 року. В абсолютних цифрах цієї продукції було експортовано на $ 213 млн.

Експорт продуктів рослинного походження склав $ 2,3 млрд (135% до аналогічного періоду минулого року), жирів та олії тваринного або рослинного походження – $ 1,28 млрд (136% до аналогічного періоду минулого року), готових харчових продуктів – $ 0,75 млрд (151% до аналогічного періоду минулого року).

Експерти зазначають, що протягом зазначеного періоду збільшення експорту спостерігалося за усіма групами аграрних товарів.

Зокрема, таке збільшення було забезпечено за рахунок постачань: соняшникової олії на 5,7 млн, соєвих бобів на 5,9 млн, кукурудзи на 0,4 млн, цукру на 6,3 млн, пшениці на 0,6 млн, ячменю на $ 65,8 млн та інших видів продукції.

Головними торговими партнерами України в аграрній галузі залишаються країни Азії - 44,4% від усього українського експорту, країни ЄС - 28,6% та африканські країни - 18%.

Нагадаємо, що Україна увійшла в топ-3 країн - найбільших експортерів аграрної продукції на ринок Європейського союзу.

Раніше повідомлялося, що, за оцінками Міністерства аграрної політики, експорт української аграрної продукції в країни ЄС в 2016 році порівняно з 2015 роком збільшився майже на 1,6% і склав $ 4 млрд 242,4 млн.