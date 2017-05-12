За минулий рік кількість мільйонерів в Україні зменшилась на 25% – ДФС

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Незважаючи на зменшення кількості мільйонерів, загальні суми їх доходів у порівнянні з минулим роком зросли на 13%.

У ДФС розповіли про підсумки деклараційної кампанії sfs.gov.ua

За минулий рік дохід у розмірі понад 1 млн грн в Україні задекларували 3504 особи. Порівняно з 2015 роком кількість мільйонерів в Україні скоротилась на 25%, або на 1180 осіб. Про це повідомив виконуючий обов'язки головиМирослав Продан.

Як повідомляє прес-служба відомства, підбиваючи підсумки деклараційної кампанії 2016 року, Продан зазначив, що незважаючи на зменшення кількості мільйонерів, загальні суми їх доходів у порівнянні з минулим роком зросли на 13%, або на 3,2 млрд грн.

"Переважна більшість громадян, які задекларували понад 1 млн. грн., обліковуються у Києві – 1686. У Харківській області нараховується 287 мільйонерів, Дніпропетровській – 216, Одеській – 211", – зазначив глава ДФС.

У цілому, протягом кампанії декларації про майновий стан та доходи подали майже 513 тисяч громадян. Найактивніше свої доходи декларували жителі Запорізької (50 тисяч осіб), Одеської (майже 46 тисяч), Миколаївської (44 тисячі осіб) та Дніпропетровської (майже 38 тисяч) областей.

Загальна сума задекларованих доходів становить 50,8 млрд грн, що на 1,4 млрд грн (4%) більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

"За даними декларацій громадянами визначені до сплати податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб – 1,62 млрд грн, що на 10%, або на 141,6 млн грн більше, ніж у минулому році. Військового збору буде сплачено 226,5 млн грн., або на 18,5 млн грн більше минулого року", – зазначив Продан.

Найбільші суми податкових зобов'язань задекларовані жителями Києва (670,5 млн грн) та Київській області (131,8 млн грн).

Раніше Державна фіскальна служба України оприлюднила ТОП-100 найбільших компаній країни у сплаті податків за 2016 рік. У цілому в 2016 р. підприємства з сотні найбільших платників податків перерахували в бюджет 231,7 млрд грн млрд 523,2 грн загальних надходжень, що на 32% (74 млрд грн) більше порівняно з 2015 р.