За кордоном заблокували $ 258 млн чиновників Януковича

Активи заблоковані в Австрії, Великобританії, Латвії, на Кіпрі, в Італії, Ліхтенштейні, Швейцарії та Нідерландах.

Частина коштів чиновників Януковича заблокована Кадр/YouTube

На сьогоднішній день за кордоном заблоковані активи екс-чиновників часів побіжного екс-президента України Віктора Януковича на суму $ 107,19 млн, € 15,87 млн і 135,01 млн швейцарських франків (близько $ 258,6 млн), повідомляє прес- служба Державної служби фінансового моніторингу України.

"Слід зазначити, що в цілому, за повідомленнями підрозділів фінансових розвідок інших країн, станом на сьогодні за кордоном заблоковано активи колишніх високопосадовців органів влади, місцевого самоврядування України та пов'язаних з ними осіб на загальну суму 107,19 млн. доларів США, 15,87 млн. євро та 135,01 млн. швейцарських франків, зокрема в таких країнах, як Австрія, Великобританія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Нідерланди", - йдеться в повідомленні.

Держфінмоніторингом встановлено, що зазначеними компаніями протягом 2010-2013 років через рахунки, відкриті в банках Латвії, були зроблені "псевдо інвестиції" в Україну на загальну суму понад $ 1,3 млрд.

У подальшому, з метою легалізації, частина цих коштів у сумі 15 млрд використана для придбання в Україні високоліквідних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), емітованих в доларах США, інші кошти - понад $ 200 млн розміщені на депозитних рахунках у вітчизняних банках.

Раніше повідомлялося, що засоби, конфісковані у компаній оточення екс-президента Віктора Януковича в "Ощадбанку", будуть спрямовані на цілі, які погодить парламентська коаліція під час консультацій.