За чотири місяці поточного року місцеві бюджети розмістили на депозитах у держбанках майже 12 млрд грн

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Позитивна динаміка по доходах місцевих бюджетів фіксується з початку реформи децентралізації.

Місцеві бюджети не поспішають витрачати гроші, незважаючи на зростаючі доходи Колаж ZN.UA

За інформацією Державного казначейства України, за чотири місяці нинішнього року місцеві бюджети розмістили на депозитах у державних банках майже 12 млрд грн, пише у своїй статті дляЮлія Самаєва.

За її словами, позитивна динаміка у доходах фіксується з початку реформи децентралізації. В той же час порівняння витрат місцевих бюджетів з їх стрімко зростаючими доходами дивує.

"За підсумками минулого бюджетного року, перші не тільки не показали зростання, а навіть не дотягли 6,8% до планових показників. Із запланованого 25,6 млрд грн так і не було освоєно. Частка місцевих бюджетів у видатках зведеного держбюджету все ж таки підросла, але лише на 0,7 п.п., і становила 41,4%", - відзначає автор.

За словами Самаєвої, аналіз витрат дає зрозуміти, що більша частина коштів була витрачена на соціальний захист та забезпечення – 30% всіх витрат (свою роль зіграла система субсидій). 27% витрат склали витрати на сферу освіти, 18% - витрати на охорону здоров'я.

" А вот капитальные расходы составляют лишь 15% от всех трат на местах, и за 2016-й они выросли лишь на 3%", - зазначила Самаєва.

Детальніше про ефекти реформи децентралізації в Україні читайте у статті Юлії Самаєвої "Відкладені можливості? Чому місцеві бюджети не квапляться витрачати гроші" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".