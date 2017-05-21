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За чотири місяці поточного року місцеві бюджети розмістили на депозитах у держбанках майже 12 млрд грн

21 травня в 07:00

Позитивна динаміка по доходах місцевих бюджетів фіксується з початку реформи децентралізації.

экономика регионов, местные бюджеты, moneti economic ukraine
Місцеві бюджети не поспішають витрачати гроші, незважаючи на зростаючі доходи
Колаж ZN.UA
За інформацією Державного казначейства України, за чотири місяці нинішнього року місцеві бюджети розмістили на депозитах у державних банках майже 12 млрд грн, пише у своїй статті для DT.UA Юлія Самаєва.

За її словами, позитивна динаміка у доходах фіксується з початку реформи децентралізації. В той же час порівняння витрат місцевих бюджетів з їх стрімко зростаючими доходами дивує.

"За підсумками минулого бюджетного року, перші не тільки не показали зростання, а навіть не дотягли 6,8% до планових показників. Із запланованого 25,6 млрд грн так і не було освоєно. Частка місцевих бюджетів у видатках зведеного держбюджету все ж таки підросла, але лише на 0,7 п.п., і становила 41,4%", - відзначає автор.

За словами Самаєвої, аналіз витрат дає зрозуміти, що більша частина коштів була витрачена на соціальний захист та забезпечення – 30% всіх витрат (свою роль зіграла система субсидій). 27% витрат склали витрати на сферу освіти, 18% - витрати на охорону здоров'я.

" А вот капитальные расходы составляют лишь 15% от всех трат на местах, и за 2016-й они выросли лишь на 3%", - зазначила Самаєва.

Читайте також: Бюджетний процес-2017: ризики децентралізації

Детальніше про ефекти реформи децентралізації в Україні читайте у статті Юлії Самаєвої "Відкладені можливості? Чому місцеві бюджети не квапляться витрачати гроші" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги бюджет децентралізація реформи
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