За 4-5 місяці "Укргазвидобування" наростило видобуток газу як за весь 2016 рік

"Укргазвидобування" намагається виконати річний план видобутку газу.

«Укргазвидобування» намагається виконати план РБК-Україна ПАТ "Укргазвидобування" за 4-5 місяці поточного року досягло збільшення видобутку газу на 78 млн куб. м. Це перевищує загальний приріст видобутку за 12 місяців минулого року, який склав 77 млн куб. м.

"Нарощування видобутку – очікуваний результат реформи газового ринку та системи корпоративного управління групи "Нафтогаз", а також впровадження програми "20/20" і багатьох ініціатив з реформування та модернізації систем, обладнання, стандартів "Укргазвидобування". За відносно короткий строк нам вдалось побудувати сучасну систему управління в "Укргазвидобуванні", зокрема впровадити прозорі та ефективні стандарти закупівель. Внаслідок реформи газового ринку "Укргазвидобування" отримало інвестиційний ресурс для розвідки та розробки родовищ, у тому числі, із застосуванням найсучасніших технологій. Відіграв свою роль і розрив невигідних для "Укргазвидобування" договорів про спільну діяльність. "Укргазвидобування" має значний потенціал нарощування видобутку у найближчі роки", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Сьогоднішній результат – це чітка і кропітка робота всієї команди "Укргазвидобування" протягом останніх двох років. За цей час нам вдалося не тільки зупинити падіння та стабілізувати видобуток, а й перейти до стійкого зростання. Ми проводимо значну роботу з інтенсифікації видобутку, ремонту свердловин, буріння, модернізації обладнання та трансформування бізнес–процесів компанії. Ми плануємо вже у 2020 році видобувати 20 млрд куб. м газу і наблизити Україну до енергонезалежності", – зазначив голова правління "Укргазвидобування" Олег Прохоренко.

Всього у 2017 році "Укргазвидобування" планує видобути на 0,5 млрд куб. м більше, ніж у 2016 році.

Повідомлялося, що "Укргазвидобування" отримала промисловий дебіт природного газу з розвідувальної свердловини №8 Чкаловського родовища.

За підсумками 2016 року "Укргазвидобування" збільшило свої прибутки в три рази, проте збільшило видобуток газу лише на 0,5%. Про це у своїй статті для ZN.UA пише директор аналітичного центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко.

"Укргазвидобування" направило в Державну службу геології та надр України заяву на отримання дозволу на використання природних ресурсів чорноморського шельфу. В компанії заявили, що планують почати видобуток газу на шельфі моря вже через 2-3 роки.