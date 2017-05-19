Мінінфраструктури затягує приватизацію: з 19 підприємств в Фонд держмайна передано лише п'ять

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Для виконання плану приватизації на 2015-2017 роки міністерству додатково потрібно, мінімум, ще два роки.

Мінінфраструктури тягне з приватизацією Мінінфраструктури України

п'ять

підприємств і ще одне підприємство було приватизовано. Про це свідчать данні міністерства, які є в розпорядженні

З 19 підприємств, що знаходяться у підпорядкуванні Міністерства інфраструктури України і підлягають приватизації у 2015-2017 роках, до Фонду державного майна України у 2015-2016 були передані лише

"Необхідно зазначити, що у 2015 році ПрАТ "Івано-Франківський локомотиворемонтний завод" та Державне підприємство "Київпассервіс" були передані в управління до Фонду державного майна України , а Єдиний майновий комплекс Люботинського ДКВП "Південна залізниця" був приватизований.

У 2016 році до сфери управління Фонду державного майна України були передані Державне підприємство "Чорноморський яхт-клуб", Інститут післядипломної освіти спеціалістів морського і річкового транспорту, Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Гудок".

Також у 2016 році була проведена реорганізація Єдиного майнового комплексу державної судноплавної компанії "Укрферрі" шляхом його приєднання до Державного підприємства "Іллічівський морський торговельний порт", - зазначається у документі.

Нагадаємо, що держпідприємства, які підпорядковуються Мінінфраструктури, втратили в збанкрутілому "Платинум Банку" понад 400 мільйонів грн.