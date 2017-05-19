Мінінфраструктури затягує приватизацію: з 19 підприємств в Фонд держмайна передано лише п'ять

Для виконання плану приватизації на 2015-2017 роки міністерству додатково потрібно, мінімум, ще два роки.
"Необхідно зазначити, що у 2015 році ПрАТ "Івано-Франківський локомотиворемонтний завод" та Державне підприємство "Київпассервіс" були передані в управління до Фонду державного майна України , а Єдиний майновий комплекс Люботинського ДКВП "Південна залізниця" був приватизований.
У 2016 році до сфери управління Фонду державного майна України були передані Державне підприємство "Чорноморський яхт-клуб", Інститут післядипломної освіти спеціалістів морського і річкового транспорту, Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Гудок".
Також у 2016 році була проведена реорганізація Єдиного майнового комплексу державної судноплавної компанії "Укрферрі" шляхом його приєднання до Державного підприємства "Іллічівський морський торговельний порт", - зазначається у документі.
Нагадаємо, що держпідприємства, які підпорядковуються Мінінфраструктури, втратили в збанкрутілому "Платинум Банку" понад 400 мільйонів грн.DT.UA