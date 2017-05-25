Євросоюз планує розширити квоти для України до липня – ЗМІ

Однак ряд країн виступає проти нових преференцій.

ЄС хоче збільшити квоти для української продукції Василь Артюшенко, DT.UA

В Європейському союзі планують розширення автономнихдля України до кінця червня, щоб встигнути до саміту Україна-ЄС. Рішення вже схвалили в Єврокомісії та комітеті Європарламенту, але в Раді ЄС залишаються розбіжності з цього приводу, повідомляє " Європейська правда ", посилаючись на свої джерела в Єврокомісії.

Після напрацювання позиції Ради ЄС почнеться тріалог між інституціями, під час якого і приймуть відповідне рішення. Єврокомісія і комітет Європарламенту мають розбіжності по деяких квотам, наприклад, по томатах і пшениці. Тому позиція Ради ЄС буде ключовою.

При цьому в самій раді існує внутрішня опозиція новим преференціям для України. Згідно з джерелами видання, найбільш категоричну позицію проти нових квот мають Угорщина і Польща, які бояться, що нові квоти поставлять під загрозу їх агровиробників. Проти виступає і Франція, проте її позиція більш м'яка.

Як повідомлялося, за підсумками першого кварталу 2017 року Україна повністю вибрала річні квоти на: мед, цукор, крупи та борошно, оброблені томати, виноградний і яблучний сік, кукурудза.

За оцінками Мінекономіки, Україна увійшла в топ-3 найбільших країн експортерів аграрної продукції на ринок Європейського союзу.