Євросоюз дозволив експорт м'яса птиці з більшості регіонів України

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Обмеження існували через випадки поширення пташиного грипу.

ЄС зняв заборону на експорт української птиці з більшості регіонів.

ЄС знявза виклчюенням кількох регіонів. Про це повідомляють у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. У відомстві зауважили, що організація ухвалила таке рішення з огляду на те, що з лютого 2017 року в Україні не було випадків спалаху пташиного грипу.

"Проведені заходи та відповідну роботу Держпродспоживслужби достойно оцінили в Європейського Союзу – вони визнали регіоналізацію по даному захворюванню у нас, відповідно, ми визнали регіоналізацію в Європейському Союзі, тому сьогодні заборона щодо експорту м'яса птиці з України в цілому знята. У регіонах, там де фіксувалися захворювання, вона є", - йдеться у повідомленні відомства.

Раніше повідомлялося, що Україна в першому кварталі збільшила експорт м'яса птиці в 1,6 рази, свинини – у 2 рази.

Нагадаємо, що Україна в січні-лютому 2017 року експортувала 31,73 тис тонн м'яса птиці та субпродуктів, що на 45,4% більше, ніж за аналогічний період 2016 року. Експорт свинини за підсумками січня-лютого порівняно з відповідним періодом 2016 року виріс на 56,7% – до 1,13 тис тонн.