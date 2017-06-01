Європарламент проголосував за підвищення квот на ряд українських сільгосптоварів

Збільшені квоти на мед, кукурудзу, ячмінь, овес, крупи, оброблене зерно і виноградний сік.

Євросоюз розширив квоти для України

Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про збільшення тарифних квот на мед, кукурудзу, ячмінь, овес, крупи і оброблене зерно, виноградний сік з України.

Однак, згідно прес-релізу на сайті Європарламенту, пропозиція Єврокомісії про підвищення квот на українську пшеницю, томати та сечовину не було підтримано депутатами.

"Надаючи додаткові тимчасові торговельні преференції, Європейський парламент хоче підтримати реформи, які проводяться, посилити позиції малих і середніх підприємств і забезпечити необхідний стимул для збільшення торговельних потоків. Сподіваюся, ці заходи посилять наші відносини і допоможуть Україні", - цитується в повідомленні Ярослав Валеса.

Квоти на українську кукурудзу будуть збільшені на 650 тис. тонн, ячмінь - на 350 тис. тонн, крупи і оброблене зерно - на 7,8 тис. тонн, овес - на 4 тис. тонн, мед - на 3 тис. тонн, виноградний сік - 500 тонн.

Згідно з Угодою про асоціацію з ЄС Україна може без мит поставляти в Євросоюз 36 товарних позицій у межах затверджених обсягів тарифних квот. Квоти на поставки яловичини становлять 12 тис. тонн, молока, йогуртів, кисломолочних продуктів - 8 тис. тонн сухого молока - 1,5 тис. тонн, вершкового масла - 1,5 тис. тонн, яєчних продуктів - 1,5 тис. тонн, яєць - 3 тис. тонн, свинини - 40 тис. тонн.

Обсяги тарифних квот, передбачені автономними торговими преференціями ЄС, по пшениці становили 950 тис. тонн, ячменю - 250 тис. тонн, кукурудзи - 400 тис. тонн, цукру - 20 тис. тонн, меду - 5 тис. тонн, оброблених томатах - 10 тис. тонн, виноградного та яблучному соку - 10 тис. тонн, вівса - 4 тис. тонн, часнику - 500 тонн.

Як повідомлялося, за підсумками першого кварталу 2017 року Україна повністю вибрала річні квоти на безмитний експорт до ЄС за шістьма категоріями товарів: мед, цукор, крупи та борошно, оброблені томати, виноградний і яблучний сік, кукурудза.

За оцінками Мінекономіки, Україна увійшла в топ-3 найбільших країн експортерів аграрної продукції на ринок Європейського союзу.