Єврокомісія хоче перевести весь ЄС на євро до 2025 року - Frankfurter Allgemeine

Щоправда, не зрозуміло, як Єврокомісія збирається переконати зробити це Швецію і Данію.

Єврокомісія хоче, щоб весь ЄС користувався євро. Андрій Товстиженко, DT.UA

Про пришвидшення переходу 27 країн ЄС наговорили єврокомісар з питань євро і соціального діалогу Валдіс Домбровскіс і єврокомісар з питань економіки, оподаткування і мита П'єр Московісі під час зустрічі з групою євродепутатів минулого у Страсбурзі.

Про це повідомляє німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, зауважуючи, що зустріч відбулася минулого тижня. Під час неї єврокомісари наголошували на необхідності створення нових джерел фінансування єврозони, а також підзвітності міністрів фінансів країн-учасниць зони єдиної валюти Європарламенту.

Німецька газета зауважує, що в її розпорядженні є протокол зустрічі за участі Домбровскіса і Московісі, попри заборону будь-яких записів. Метою розмови з євродепутатами було ознайомити їх зі змістом документу, який єврокомісари збираються представити через 10 днів. Frankfurter Allgemeine повідомляє, що Московісі вимагав "демократизації валютного союзу". На його думку, Європарламент має повноваження вести демократичний контроль над єврозоною. Крім того, він хоче створення окремого бюджету для країн, які використовують єдину валюту. Домбровскіс додав, що також можна створити спільні фонди для безробітних, але лише після реформування ринку праці. Також йшлося про те, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон погодилися, що питання єврооблігацій може стосуватися лише майбутніх державних боргів, а не тих, які вже існують в країн єврозони.

Також у проекті документу Єврокомісії, який може бути оприлюднений через 10 днів, вказано, що метою також стане перехід всіх країн ЄС на євро до 2025 року. До того часу процес формування валютного союзу "повинен бути завершеним". Німецька газета вказує, що Данія і Швеція тим часом не хочуть переходити на єдину валюту, а східноєвропейські країни-учасниці, такі як Польща, Чехія, Угорщина, Румунія і Болгарія, не виконали необхідні вимоги. А Будапешт і Варшава не хочуть приєднуватися до єврозони ще й з політичних причин.

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Раніше повідомлялося, що президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер запропонував країнам ЄС рухатися до тіснішої інтеграції з різною швидкістю. На його думку, не варто стримувати країни, які вже готові до тіснішої співпраці. Країни ЄС вже по-різному інтегровані між собою. 19 з 28 країн використовують євро, в той час як Велика Британія і Ірландія лишаються за межами Шенгенської зони.

Також Financial Times писало, що Юнкер пропонує ЄС відмовитися від принципів тіснішого союзу в деяких сферах. Він пропонує повернути національним урядам деякі регуляторні функції, які зараз входять у сферу відповідальності Брюсселя.