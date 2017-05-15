Єдиний внесок для підприємств з шкідливими умовами праці буде підвищений на 7-15%– Рева

Поки не відома дата введення підвищення.

Ставки ЄСВ хочуть підвищити Андрій Товстиженко, DT.UA

Планується підвищення єдиного соціального внеску (ЄСВ) для підприємств з шкідливими умовами праці, заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

"Розмір ставки збільшиться тільки для підприємств із шкідливими умовами праці - на 15 відсотків для підприємств з робочими місцями за першим списком і на 7 відсотків для другого списку", - цитує міністра прес-служба Міністерства соціальної політики.

Міністр заявив, що є письмова домовленість з роботодавцями та профспілками про збільшення розміру ставки ЄСВ для підприємств з шкідливими умовами праці.

"Цей крок буде стимулювати роботодавців модернізувати виробництво та забезпечити належними умовами праці своїх працівників. Крім того, збільшення ставки стане ресурсом для дострокового виходу на пенсію таких працівників", - йдеться в повідомленні.

Рева підкреслив, що нинішня ставка ЄСВ у 22% для всіх інших роботодавців збережеться.

Раніше Рева заявляв, що серйозне зростання дефіциту Пенсійного фонду в 2016 році пов'язане зі зниженням мінімального ЄСВ.