ЄС виділив Україні 10 мільйонів євро на підтримку реформи держуправління

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У Кабміні планують залучати спеціалістів на відкритих конкурсах для роботи в міністерствах.

Євросоюз продовжує фінансувати реформи в Україні Василь Артюшенко, DT.UA

Європейський Союз прийняв рішення про виплату 10 мільйонів євро першого фіксованого траншу бюджетної підтримки в рамках програми ЄС зв Україні, повідомили в департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну.

"Це особливо важливо саме зараз, коли ми розпочали масштабну реформу міністерств. Плануємо залучити найкращих фахівців, яких будуть обирати на відкритих конкурсах", – сказав міністр Кабінету міністрів Олександра Саєнка.

Він зазначив, що серед інших планів – створення нових потужних підрозділів зі стратегічного планування та аналізу політики.

Як повідомлялося, 4 квітня Міжнародний валютний фонд оприлюднив Меморандум співпраці з Україною, в якому сказано про необхідність прискорення темпу реформ.

Відкрита в березні 2015 року чотирирічна програма EFF загальним обсягом близько 17 млрд доларів спочатку передбачала щоквартальний перегляд програми та виділення траншів. До 2015 року Україна отримала лише два транші – 5 млрд доларів в березні і 1,7 млрд доларів – в серпні 2015 року. У вересні 2016 року МВФ виділив Україні третій транш – на 1 млрд доларів, в квітні 2017 року Україна отримала ще 1 мільярд в рамках четвертого траншу.