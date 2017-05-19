Ярославський купує "дочку" російського ВЕБу

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Найближчим часом в НБУ надійде заявка на купівлю "Промінвестбанку".

Російський "Внешекономбанк" визначився з покупцем "Промінвестбанку" minfin.com.ua

Український бізнесмен, власник і президент компанії DCH Олександр Ярославський за підсумками розгляду російським "Внешекономбанком" (ВЕБ) його заявки на покупку українського "Промінвестбанку" (ПІБ) найближчим часом планує подати заявку в Національний банк України, щоб почати необхідні для придбання ПІБ узгоджувальні процедури, повідомляє прес-служба DCH.

"Вчора, 18 травня 2017 року, наглядова рада "Внешекономбанку" розглянула пропозицію Ярославського про придбання "Промінвестбанку", дочірньої структури ВЕБ в Україні", - повідомляє прес-служба DCH.

Російське видання "Коммерсантъ" раніше повідомило, що Ярославський увійшов в число претендентів на покупку ПІБ, зробив ВЕБу відповідну пропозицію в кінці минулого тижня, а 18 травня про кандидатів на придбання ПІБа була проінформована наглядова рада ВЕБу, засідання якого провів прем'єр-міністр Дмитро Медведєв.

Видання нагадало, що одна група потенційних інвесторів вже відома - в неї входять девелопер, засновник MosCityGroup Павло Фукс і депутат Верховної Ради Максим Микитась.

Сам Ярославський уточнив виданню, що раніше провів переговори з "Сбербанком" про купівлю його української "дочки", проте у результаті продавець вибрав іншого покупця.

ПІБ заснований в 1992 році. У ВЕБ - 99,7% його акцій. Згідно з даними НБУ, за перший квартал 2017 року його активи скоротилися на 22,9% – до 25,61 млрд грн, у результаті він опустився з 11-го на 13-е місце на ринку за цим показником серед 90 банків.

Група DCH за 20 років роботи в Україні розвивала різні інвестиційні проекти, в числі яких "УкрСиббанк", проданий міжнародній групі BNP Paribas, Черкаський "Азот", "Київстар", підготовка інфраструктури Харкова до Євро-2012. Поточні пріоритетні напрями діяльності бізнес-групи - фінанси, виробництво будматеріалів, будівництво, девелопмент, готельний бізнес. Структура активів DCH представлена, зокрема, Міжнародним аеропортом "Харків", готелем Khаrkiv Palace, мережею ТРЦ "Караван".

Нагадаємо, що "Внешэкономбанк" вже отримав і розглядає чотири пропозиції від потенційних покупців своєї дочірньої структури в Україні – "Промінвестбанку".

Голова "Внешекономбанку" Сергій Горьков заявив, що незабаром буде прийнято остаточне рішення по угоді про продаж українського "Промінвестбанку". Можливий покупець – група ОТР. Однак в угорській банківській групі ОТР заявили, що знаходяться на попередній стадії переговорів з придбання одного українського активу, але це не "Промінвестбанк".

Президент України Петро Порошенко затвердив санкції проти функціонуючих в Україні банків з російським капіталом. Санкції терміном в один рік торкнулися ПАТ "Сбербанк", ПАТ "ВиЭс Банк", ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" та ПАТ "БМ Банк".