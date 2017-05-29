Ярославський купив гірничодобувний комбінат у Evraz Абрамовича

Сума угоди становить $ 110 млн

Ярославський скуповує російські активи Російська група Evraz (РФ) підписала угоду про продаж рудника ПАТ "Євраз-Суха Балка" (Кривий Ріг, Дніпропетровської обл.) структурі DCH Group українського бізнесмена Олександра Ярославського за $ 110 млн без обліку боргу.

"Сума угоди склала $ 110 млн, що порівнянно з рівнем оборотного капіталу і боргу залізнорудної підприємства", – підтверджує цю інформацію DCH у своєму повідомленні.

Згідно з прес-релізом групи "Євраз", 100% дочірня компанія Evraz Group S. A підписала угоду про продаж Kadish Limited (головна компанія "Євраз Суха Балка") компанії Berklemond Investments Ltd.

Сума буде виплачена кількома траншами: $ 25 млн Evraz отримає після підписання угоди про продаж, залишок - до 31 грудня 2017 року. Отримані кошти будуть спрямовані на загальнокорпоративні цілі, включаючи погашення заборгованості компанії.

"Євраз-Суха Балка" спеціалізується на видобутку підземним способом і виробництві товарної залізної руди, до якої відносять агломераційного руду (вміст заліза 56-60%) і доменну руду (47% - 50%). До складу підприємства входять шахти "Ювілейна" та ім. Фрунзе.

Потужність рудника становить близько 3,1 млн тонн товарної руди в рік. Виручка підприємства в 2016 році склала $ 145 млн, EBITDA - $ 26 млн. В минулому році компанією було реалізовано понад 2,5 млн тонн аглоруди.

Шахтарі ПАТ "Євраз-Суха Балка" в середині травня проводили страйк, вимагаючи підвищення зарплати. Адміністрація рудника домовилася з ними про підвищення з 1 червня зарплати на 20%.

Раніше в травні Evraz оголосив, що продає Lanebrook, кінцевими бенефіціарами якої є Роман Абрамович з партнерами, порт Нзаходке за $ 354,4 млн.

Група DCH за 20 років роботи в Україні розвивала різні інвестиційні проекти, серед яких "УкрСиббанк", проданий міжнародній групі BNP Paribas, Черкаський "Азот", "Київстар", підготовка інфраструктури Харкова до "Євро-2012". Поточні пріоритетні напрями діяльності бізнес-групи - фінанси, виробництво будматеріалів, будівництво, девелопмент, готельний бізнес. Структура активів DCH представлена, зокрема, Міжнародним аеропортом "Харків", готелем Khаrkiv Palace 5*, мережею ТРЦ "Караван".

Нагадаємо, Ярославський в середині травня цього року повідомив про можливості покупки у російського "Внешэкономбанка" (ВЭБ) його української "дочки" – "Промінвестбанку" (ПІБ), 13-го за розмірами активів на українському ринку.