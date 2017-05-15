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Втрати "ВТБ" від українських "дочок" можуть скласти $ 530 млн

15 травня в 13:52

"ВТБ" погіршив свої прогнози щодо втрат на українському ринку.

ВТБ
"ВТБ" прогнозує збитки від українських "дочок"
Російська група "ВТБ" оцінила свої ризики на українські "дочки" за станом на 31 березня близько 30 млрд рублів ($ 530 млн) без урахування кредитів і депозитів, що випливає з звітності "ВТБ" за перший квартал по МСФЗ.

В даний час в Україні працюють два дочірні банки групи - "ВТБ" (Україна) та "БМ банк".

Нагадаємо, раніше втрати російської групи "ВТБ", у разі реалізації негативного сценарію щодо української "дочки", оцінювалися в 10-20 млрд рублів.

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Повідомлялося, що російська фінансова група "ВТБ" має намір найближчим часом продати свої українські дочірні банки "БМ банк" і "ВТБ Банк". При цьому до "БМ Банку" проявляють інтерес українські інвестори.

Рік тому керівництво групи "ВТБ" також заявляло, що хотіло би продати український "ВТБ Банк".

16 березня, президент України Петро Порошенко затвердив санкції проти функціонуючих в Україні банків з російським капіталом. Санкції терміном в один рік торкнуться ПАТ "Сбербанк", ПАТ "ВиЭс Банк", ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" та ПАТ "БМ Банк".

 

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги ВТБ банк Росія втрати санкції
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