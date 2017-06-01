Втрати України від конфлікту в Донбасі в 2016 році склали 20,4% ВВП – дослідження

У рейтингу миролюбності Україна посіла 154 місце.

Найбільш миролюбною країною визнана Ісландія economy.kz

Економічні втрати України від конфлікту в Донбасі за підсумками 2016 році склали 20,4% ВВП. Відповідна статистика наведена у Глобальному індексі миролюбності, опублікованому Інститутом економіки і світу в Сіднеї (Австралія).

За даними Інституту, економічна вартість насильства в країні становить 20,4% ВВП, або $ 66 млрд 749 млн за індексом купівельної спроможності.

Згідно з рейтингом, найбільш миролюбною країною визнана Ісландія на другому місці – Нова Зеландія, третьому – Португалія, на четвертому - Австрія і на п'ятому – Данія. Найменш миролюбними країнами визнано Ірак, Афганістан і Сирія.

Україна в цьому рейтингу посіла 154 місце, піднявшись на два пункти.

Україна також посіла 12-е місце за мілітаризацією. Найбільш мілітаризованим визнаний Ізраїль, на другому місці – РФ, а на третьому - Північна Корея.

Нагадаємо, Франція і Німеччина побоюються погіршення економічної, екологічної та гуманітарної ситуації на сході України.

Кабінет міністрів України погіршив оцінку зростання ВВП на 2017 рік з 3% до 1,8% і підвищив оцінку інфляції (грудень до грудня) з 8,1% до 11,2%.