ВСХУ відхилив касацію "Газпрому" на штраф АМКУ

Російський монополіст повинен виплатити 172 млрд грн штрафу і пені.

Вищий господарський суд не задовольнив касаційну скарги "Газпрому" РИА Новости

Вищий господарський суд України відхилив касацію ПАТ "Газпром" на рішення про стягнення з компанії штрафу та пені на 172 млрд грн за зловживання монопольним становищем.

"Суд постановив: рішення Господарського суду Києва від 5 грудня 2016 року та постанови Київського апеляційного господарського суду від 22 лютого 2017 року залишити без змін та касаційну скаргу ПАТ "Газпром" – без задоволення", - сказав головуючий суддя Валентин Палій.

Нагадаємо, що "Газпром" у касаційному порядку оскаржив рішення Київського апеляційного господарського суду про примусове стягнення з компанії штрафу в розмірі 85,9 млрд грн та пені аналогічного розміру.

Раніше Київський апеляційний господарський суд залишив у силі рішення суду від 5 грудня 2016 року, яким "Газпром" зобов'язали виплатити штраф і пеню, накладені АКУ, в сумі 172 млрд грн. (близько $ 6,4 млрд) за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу через Україну.

Повідомлялось, що 22 січня 2016 року АМКУ оштрафував "Газпром" на суму 85,966 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу. При цьому "Газпром" повинен був сплатити штраф до 4 травня 2016 року.

Однак 12 квітня 2016 року "Газпром" подав позов у Господарський суд Києва з проханням визнати недійсним рішення АМКУ, але позов не був прийнятий судом до розгляду. "Газпром" намагався оскаржити ухвалу Госпсуду Києва про повернення його позову без розгляду, але суди вищих інстанцій підтвердили законність рішення.

Потім, у жовтні 2016 року, АМКУ подав позов до Господарського суду Києва про примусове стягнення штрафу та пені. 5 грудня суд задовольнив позов АМКУ і стягнув з "Газпрому" 172 млрд грн.