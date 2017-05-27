Влада повинна узгодити свою позицію щодо земельної реформи до початку червня – джерело

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У МінАПК кажуть, що чимало нормативних документів, необхідних для запуску ринку землі, вже практично готові.

Влада розглядає кілька варіантів проведення земельної реформи mriya.net

Питання проведення в Україні земельної реформи, яка передбачає запуск в Україні ринку землі, повинен бути узгоджений до початку червня. Про це у своїй статті дляпише Юлія Самаєва, посилаючись на джерело в Міністерстві аграрної політики і продовольства.

Автор зазначає, що згідно з наявною інформацією, у Кабміні є певна робоча група, яка створює проект земельної реформи.

"Подробиць — кіт наплакав, купити землю зможуть лише фізособи-резиденти і тільки по 200 га в одні руки, мінімальною ціною продажу буде нормативна оцінка землі. Крім того, відразу після запуску ринку в кожному адміністративному районі на аукціонах будуть продані невеликі (до 20 га) земельні ділянки, що належать державі, аби показати людям, яка вартість є актуальний і ринкової", – йдеться в статті.

В той же час, у Раді вже зареєстровані два альтернативних депутатських законопроекти "про обіг сільгоспземель" (№5535 і 5535-1), які також передбачають численні обмеження.

Самаєва також вказує на варіант проведення земельної реформи від МінАПК, що входить в програму "3+5" глави МінАПК Тараса Кутового, який заявив про свою відставку 23 травня. У центрі цього проекту реформи– пропозиція продавати не землю, а право її оренди. Така практика, за словами автора, фактично використовується вже зараз.

"Реформа без реформи дуже влаштовує великі агропідприємства, які в принципі не зацікавлені у відкритті ринку, адже тоді їм доведеться платити більше, а заодно взяти участь у безпрецедентному переділі з непередбачуваним результатом. Природно, ніхто в нині стабільно процвітаючому світі АПК не хоче таких потрясінь. Не пропонує їх і профільне міністерство, відкладаючи на ніколи підготовку ринку до його відкриття", – вказує Самаєва.

За її словами, у секторі є ряд реальних проблем, які необхідно вирішити до відкриття ринку, але в мінагрополітики не повідомляють про те, які регуляторні акти, необхідні для реформи, вже прийняті.

"В Мінапк вміло розповідають про неготовність ринку, про те, що, крім як права оренди, ми більше нічого продавати не можемо, але не пояснюють, чому відомство нічого не робить, щоб цю ситуацію змінити. Принаймні, на запит DT.UA про те, які регуляторні акти, потрібні реформі, вже прийняті, а до яких руки чиновників так і не дійшли, Мінапк вирішили не відповідати", – вказує автор.

В той же час, ситуацію в міністерстві прокоментувало джерело DT.UA. За його словами, багато необхідні нормативні документи готові, однак відомство чекає політичного рішення влади, яке повинно надійти в найближчі дні.

"Технічно міністерство готове підготувати всі необхідні нормативні документи у найкоротші терміни. Більш того, чимало з них вже практично готові. Але ми чекаємо єдиної позиції влади, політичного рішення. Ми повинні розуміти, що готуємо. А це залежить від багатьох речей — вироблення єдиної позиції в самому Кабміні, переговорів з депутатським корпусом, окремо — з аграрним лобі. І часу вже немає. Питання має бути узгоджений до початку червня", – зазначив він.

Детальніше про проведення земельної реформи в Україні читайте у статті Юлії Самаєвої "Грудка землі в горлі" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".