Топ Новини
<
>

Вкладникам "Фінбанк" стали виплачувати гроші

12 травня в 20:14
Колишні клієнти банку повинні звернутися у відділення банку-агента.
Финбанк
Вкладники "Фінбанк" можуть отримати гроші назад
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб став виплачувати гроші вкладникам ліквідованого "Фінбанк", повідомляється на сайті фонду. 

Для отримання відшкодування вони можуть звертатися до відділень будь-якого з банків-агентів, які здійснюють виплати через автоматизовану систему, включаючи "Ощадбанк", "Правекс-Банк", "Альфа-Банк", "Кредо-Банк", "Укргазбанк", "ПУМБ" , "ТАСкомбанк", "Південний".
 
Виплати здійснюються в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день введення в банк тимчасової адміністрації, але не більше 200 тисяч гривень. 

 
Національний банк України 27 квітня вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ "Фінбанк" за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, йдеться в повідомленні регулятора.

Центробанк уточнює, що 99% вкладників "Фінбанк" отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їхній розмір не перевищує гарантовану суму в 200 тис грн.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги банк Фінклер виплати гроші квіти Білий пропозиція Україна центр Суми розмір вклади
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.47
EUR 28.79
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ