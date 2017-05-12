Вкладникам "Фінбанк" стали виплачувати гроші

Вкладники "Фінбанк" можуть отримати гроші назад

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб став виплачувати гроші вкладникам ліквідованого " Фінбанк ", повідомляється на сайті фонду.

Для отримання відшкодування вони можуть звертатися до відділень будь-якого з банків-агентів, які здійснюють виплати через автоматизовану систему, включаючи "Ощадбанк", "Правекс-Банк", "Альфа-Банк", "Кредо-Банк", "Укргазбанк", "ПУМБ" , "ТАСкомбанк", "Південний".



Виплати здійснюються в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день введення в банк тимчасової адміністрації, але не більше 200 тисяч гривень.