Візитів СБУ на приватні підприємства через використання "1С" не буде

У наступному фіскальному році компанія "1С" не зможе працювати на українському ринку.

СБУ обіцяє не чіпати підприємства, які використовують "1С"

Служба безпеки України обіцяє не наносити раптові візити на приватні підприємства, що використовують подпавшую під санкції програму "1С", повідомила заступник начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформбезпеки СБУ Юлія Лапутіна.

"Програма "1С" монополіст ринку, працює багато років і дуже незручно буде бізнесу переходити на інші продукти. Можу сказати, що приватного сектора це взагалі не стосується, ми не можемо впливати на приватний сектор, щось йому нав'язувати, ми можемо тільки рекомендувати звернути увагу на те, що дані, які отримуються від ваших бізнес-структур, обробляються в РФ", - сказала вона.

За словами Лапутіной, користування російськими сервісами в умовах війни не зовсім нормально, але це право приватного бізнесу - користуватися продуктом чи ні.

"Рішення, яке впроваджено по "1С" для державних структур передбачає, що цей фіскальний рік ми завершуємо в діючому режимі, тому що пройшли тендери. В наступному фіскальному році ця компанія не зможе брати участь у тендерах і відповідно працювати на цьому ринку", - зазначила Лапутіна.

Вона нагадала, що коли відбувається певна оперативна або слідча дія, то вона завжди здійснюється за рішенням суду.

"СБУ, насправді, не має ніяких питань до приватного сектора, який працює на законних підставах і з питання "1С" ніхто ні до кого приходити не буде. Крім того, такі візити виглядали б абсурдним: ми повинні були б до кожного з'явитися, такого не буде, буде повністю дотриманий закон", - резюмувала вона.

Нагадаємо, економічні санкції, введені президентом Петром Порошенком, поширюються на російську компанію "1С", яка поставляє на український ринок ERP-системи.

Президент Порошенко своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна" і ТОВ "ВКонтакте".

Повідомлялося, що Порошенко має намір ініціювати продовження санкцій Євросоюзу проти Росії на 12 місяців. Це питання він підніме під час переговорів з лідерами Євросоюзу і країн-членів ЄС, в тому числі, під час зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель в Берліні 20 травня.