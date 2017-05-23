Витрати на субсидії для оплати житлово-комунальних послуг збільшилися на 15,3% – Держстат

У січні-квітні субсидії призначені понад 1,8 млн сімей.

Середній розмір субсидії для компенсації житлокомпослуг зменшився на 8,4% torange.biz

Загальна сумапризначених для компенсації витрат сімей на оплату житлово-комунальних послуг в Україні, в січні-квітні 2017 року склала 2 млрд 382,2 млн грн, що на 15,3%, або на 316,4 млн грн вище показника січня-квітня 2016 року.

За даними Державної служби статистики, у січні-квітні 2017 року субсидії призначено 1 млн 813,4 тис. сімей, що становить 114,2% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними (враховуючи ті домогосподарства, які звернулися за субсидіями у 2016 р., але отримали їх в 2017 р.), та на 6,5% перевищує показник січня-квітня 2016 року.

Середній розмір субсидії для компенсації витрат на оплату житлокомпослуг в Україні на одну сім'ю у квітні 2017 року зменшився на 8,4% порівняно з квітнем 2016 року і склав 756 грн.

Найвищий середній розмір субсидій у квітні 2017 року зафіксований у Тернопільській (1,635 тис. грн), Київській (1,385 тис. грн), Черкаській (1,263 тис. грн) та Полтавській (1,2 тис. грн) областях, найнижчий – у Житомирській, Херсонській (по 165 грн) і Чернігівській (209 грн) областях.

Кількість домогосподарств, що отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, у березні 2017 року становив 44,4% від загальної кількості домогосподарств у країні.

Нагадаємо, середній розмір субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одну сім'ю у березні 2017 року збільшився порівняно з відповідним періодом 2016 року на 5,8% і склав 1 тис 265,9 грн.

До січня 2018 року кількість одержувачів субсидій в Україні може скоротитися до 5 млн домогосподарств. Про це заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева в інтерв'ю DT.UA.

Читайте інтерв'ю Андрія Реви в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".